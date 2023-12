Βασιλιάς Κάρολος: Αποκαλύφθηκαν οι «γελοίες» απαιτήσεις του – Από τα σιδερωμένα κορδόνια μέχρι τα 2,5 εκατοστά οδοντόκρεμας

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ δίνει ένα εντελώς νέο νόημα στο να ζεις σαν βασιλιάς. Οι «γελοίες» απαιτήσεις του Βρετανού μονάρχη προς τους εργαζομένους του Παλατιού του Μπάκιγχαμ αποκαλύφθηκαν στο νέο βιβλίο του βασιλικού ρεπόρτερ Όμιντ Σκόμπι, «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival».

Ο Σκόμπι γράφει ότι στον 75χρονο Κάρολο αρέσουν τα μελάτα αυγά και συγκεκριμένα να μαγειρεύονται «τέσσερα λεπτά – ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο, διαφορετικά θα σταλούν πίσω στην κουζίνα με… οργή».

Ο βασιλιάς Κάρολος επιμένει επίσης να ταξιδεύει με σεντόνια «τέλεια σιδερωμένα στον ατμό» 1.000 κλωστών και έχει «ξεσπάσματα θυμού» εάν οι πιτζάμες του «δεν είναι ατσαλάκωτες», σύμφωνα με τη βιογραφία “βόμβα” .

Ο Κάρολος είναι επίσης μοντέρνος και λίγο λιτός. Παρόλο που έχει καθαρή περιουσία άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο βασιλιάς «ποτέ» δεν πετάει τα παλιά του παπούτσια, αντίθετα συνηθίζει να ζητά από έναν τσαγκάρη να «τα επαναφέρει στη ζωή» μόλις αρχίσουν να καταρρέουν.

Η πιο παράξενη συνήθεια που έχει ο βασιλιάς Κάρολος

Ο Κάρολος είναι ακόμη πιο συγκεκριμένος για τα κορδόνια του, τα οποία ο Σκόμπι λέει ότι πρέπει να σιδερωθούν.

Ίσως η πιο παράξενη συνήθεια, ωστόσο, είναι ότι στον πρώην Πρίγκιπα της Ουαλίας «αρέσει να έχει κάποιον να του πιέζει ακριβώς μια ίντσα (2,5 εκατοστά) οδοντόκρεμα στην οδοντόβουρτσά του πριν από τη ρουτίνα του ύπνου του», σύμφωνα με το βιβλίο.

«Αλλά δεν τελειώνει εκεί», γράφει ο συγγραφέας. «Το κερασάκι πάνω από αυτήν την γελοία υπερβολή: η οδοντόκρεμα πρέπει να προέρχεται από έναν “ασημένιο διανομέα οδοντόκρεμας” και όχι από την απλή συσκευασία που χρησιμοποιούμε οι απλοί… θνητοί».

Η κλίση του Καρόλου για μια ζωή χλιδής είναι γνωστή εδώ και πολύ καιρό.

Ο πρώην μπάτλερ της εκλιπούσας πρώην συζύγου του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, Πολ Μπάρελ, είπε στο ντοκιμαντέρ του 2015 «Serving the Royals: Inside the Firm» ότι ο Κάρολος είχε ιδιαίτερες απαιτήσεις ακόμα και για το μπάνιο του.

«Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι απλώς χλιαρή», μοιράστηκε ο Burrell, προσθέτοντας ότι η μπανιέρα μπορεί να είναι «μισογεμάτη» με το βύσμα της «σε μια συγκεκριμένη θέση».

Ο Κάρολος ήταν επίσης γνωστό ότι ταξίδευε με το δικό του κάθισμα τουαλέτας και χαρτί , καθώς και το αρκουδάκι της παιδικής του ηλικίας. Βέβαια το παλάτι έχει διαψεύσει κάποια εξ αυτών.