Βασιλιάς Κάρολος: «Αποκάλεσε τον Πρίγκιπα Χάρι ανόητο, μετά το ντοκιμαντέρ του Netflix»

Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ φέρεται να ήταν εξοργισμένος με τον χαμό που είχε προκληθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από το ντοκιμαντέρ του γιου του, Πρίγκιπα Χάρι και της νύφης του, Μέγκαν Μαρκλ, που είχε δημοσιευθεί στο Netflix τον Δεκέμβριο του 2022.

Μάλιστα μία πηγή ανέφερε στο βιβλίο «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival», του δημοσιογράφου και συγγραφέα Omid Scobie, ότι ο Βασιλιάς Κάρολος «έκανε το καλύτερο δυνατό» για να τραβήξει τη θετική προσοχή των μέσων ενημέρωσης αφού έγινε μονάρχης, μετά τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ωστόσο, σύμφωνα με την πηγή, «κανείς δεν τον παρακολουθούσε» χάρη στην πολυδιαφημισμένη κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ στο Netflix, «Harry & Meghan».

Μέσα στην απογοήτευσή του, ο Κάρολος «πήγε από το σημείο του να μην ήθελε κανείς να μιλήσει για τον γιο του στο να τον επικρίνει ανοιχτά, αποκαλώντας τον «αυτόν τον ανόητο», ισχυρίστηκε μία άλλη βασιλική πηγή.

«Ο Βασιλιάς ήταν πραγματικά λυπημένος για την όλη κατάσταση», είπε η πηγή στον Scobie τρεις μήνες μετά την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ.

«Ήταν θυμωμένος, αλλά δεν ήθελε να μιλάνε άσχημα για τον γιο του μπροστά του. Ήταν μια σύντομη στιγμή, που σταμάτησε και συνειδητοποίησε πόσο άσχημα είχαν γίνει τα πράγματα».

Ωστόσο, ο Scobie σημείωσε ότι η συμπάθεια που ένιωσε ο Βασιλιάς για τον γιο και την νύφη του «εξαφανίστηκε σύντομα» όταν η προσοχή που τους έδειξαν τα μέσα ενημέρωσης επισκίασε τη δική του.

Έχει γίνει γνωστό ότι ο Βασιλιάς Κάρολος και ο γιος του δεν είχαν τις καλύτερες σχέσεις από τότε που ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, παραιτήθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020. Φυσικά τόσο το ντοκιμαντέρ του ζευγαριού, όσο και το βιβλίο του Πρίγκιπα Χάρι δεν βοήθησαν ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ τους.

Πλέον, πατέρας και γιος φέρονται να προσπαθούν να φτιάξουν ξανά τη σχέση τους. Σύμφωνα με την Telegraph, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ, που έχουν δύο παιδιά, τον 4 ετών Άρτσι και την 2 ετών Λίλιμπετ, επικοινώνησαν με τον Βασιλιά Κάρολο νωρίτερα αυτό το μήνα για να του ευχηθούν για τα 75α γενέθλια. Έστειλαν ακόμη και ένα βίντεο με τα παιδιά τους να τραγουδούν το “Happy Birthday”.

Πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου του Scobie, μία πηγή είπε στο Page Six ότι ο Πρίγκιπας Χάρι «θέλει να έχει μια καλύτερη σχέση με τον Κάρολο». «Στο τέλος είναι ο πατέρας του».