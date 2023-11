Αποκάλυψη για τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ: Δεν απαντούσε στα μηνύματα του Χάρι λίγες ώρες πριν από τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ

Δεν σταματούν οι αποκαλύψεις γύρω από τις τελευταίες ώρες της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Σύμφωνα με το βιβλίο «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival» τα μηνύματα του Πρίγκιπα Χάρι προς τον μεγαλύτερο αδελφό του έμειναν αναπάντητα, καθώς προσπαθούσε να οργανώσει το ταξίδι του στην Σκωτία προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ τις τελευταίες τις ώρες, για να την αποχαιρετήσει.

«Ο Ουίλιαμ τον αγνόησε», λέει στον δημοσιογράφο και συγγραφέα του βιβλίου Omid Scobie μια πηγή από το οικογενειακό περιβάλλον του Πρίγκιπα Χάρι και του Πρίγκιπα Ουίλιαμ, σύμφωνα με ένα αντίγραφο που έλαβε το Page Six. «Σαφώς δεν ήθελε να δει τον αδελφό του».

Αφού ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν απάντησε στα μηνύματα του αδελφού του, στο βιβλίο αναφέρεται ότι ο Πρίγκιπας Χάρι αναγκάστηκε να ναυλώσει ένα ιδιωτικό αεροπλάνο για τον εαυτό του που του κόστισε 30.000 δολάρια. Εν τω μεταξύ, ο Ουίλιαμ ήταν ήδη καθ’ οδόν για τη Σκωτία, σε ένα τζετ με τον πρίγκιπα Edward και την σύζυγό του, Sophie.

Μάλιστα, ο Πρίγκιπας Χάρι φέρεται να μην γνώριζε ότι η γιαγιά του και μονάρχης είχε ήδη πεθάνει όταν τελικά το αεροπλάνο του απογειώθηκε. Επιπλέον, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν τον θάνατο της Βασίλισσας στο κοινό ενώ ο Δούκας του Σάσεξ ακόμα πετούσε. «Ο Χάρι ήταν καταρρακωμένος. Η σχέση του με τη Βασίλισσα ήταν το παν για εκείνον. Η Βασίλισσα θα ήθελε ο Χάρι να μάθει για τον θάνατό της, πριν από τον κόσμο», είπε στον Omid Scobie ένας φίλος του Πρίγκιπα.