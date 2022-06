Τζόνι Ντεπ: Έτοιμος να πάρει πίσω τη ζωή του μετά τη δικαστική νίκη

Μεγάλη νίκη ήταν για τον Τζόνι Ντεπ η απόφαση των ενόρκων στο δικαστήριο του Φέρφαξ, σύμφωνα με την οποία η Άμπερ Χερντ είχε δυσφημήσει τον Χολιγουντιανό σταρ με το άρθρο της στην Washington Post το 2018, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Ο ίδιος ο Ντεπ, μετά την ανάγνωση της ετυμηγορίας, σε ανάρτησή του στο instagram εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του που η αλήθεια δεν χάθηκε και τόνισε πως πήρε τη ζωή του πίσω. Ωστόσο, το ερώτημα που κυριαρχεί τη δεδομένη στιγμή είναι αν αυτή η ετυμηγορία μπορεί να βοηθήσει τον Τζόνι Ντεπ να “αναστήσει” την καριέρα του, η οποία επλήγη μετά τις κατηγορίες της πρώην συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία.

«Πριν από έξι χρόνια, η ζωή μου, η ζωή των παιδιών μου, οι ζωές των πιο κοντινών μου, αλλά και των ανθρώπων που για πολλά, πολλά χρόνια με στήριζαν και με πίστευαν, άλλαξαν για πάντα.

Και έξι χρόνια αργότερα, το σώμα των ενόρκων μου έδωσε πίσω τη ζωή μου. Το λέω με ταπεινότητα.

Η απόφασή μου να συνεχίσω αυτή την υπόθεση, γνωρίζοντας πολύ καλά το ύψος των νομικών εμποδίων που θα αντιμετώπιζα και το αναπόφευκτο, παγκόσμιο θέαμα στη ζωή μου, πάρθηκε μετά από αρκετή σκέψη.

BREAKING: “There you have it. A substantial for verdict for Johnny Depp, but not complete. A devastating defeat really for Amber Heard, although she did win on one count,” @TerryMoran reports. https://t.co/zCitxTSXr7 pic.twitter.com/rxkirdqdqH

— ABC News (@ABC) June 1, 2022