Τραγούδια από και για τον Elvis Presley σε playlist για το enikos.gr

O Elvis Presley ήταν ο βασιλιάς του rock and roll, ήταν ο τραγουδιστής που άλλαξε την μουσική, ήταν ο μεγαλύτερος superstar όλων των εποχών. Έζησε μία σύντομη ζωή σαν παραμύθι, έβγαλε πολλές και μεγάλες επιτυχίες, πούλησε εκατομμύρια δίσκους, σε εποχές που τα μέσα προβολής δεν ήσαν τόσα πολλά όπως σήμερα, τον ερωτεύθηκε και τον έκανε είδωλό του πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού της γης και βέβαια επηρέασε πολλούς άλλους καλλιτέχνες, της δικής του εποχής ή και στις μετέπειτα γενιές.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Παρακάτω θα βρείτε ένα playlist που ετοιμάσαμε στο Spotify για τους αναγνώστες και τους φίλους του enikos.gr. Περιλαμβάνει 18 τραγούδια εμπνευσμένα ή γραμμένα για τον Elvis Presley, από σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως οι: Robbie Williams, Chicago, Alannah Myles, Foreigner, Al Stewart, Meat Loaf, U2, The Bangles, Paul Simon, Bruce Springsteen, Kate Bush, Depeche Mode, The Who, Miley Cyrus και άλλους. Καλή ακρόαση!

