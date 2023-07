Τομ Κρουζ: «Εγωκεντρικό φρικιό ελέγχου» τον χαρακτηρίζει πρώην συνεργάτης του

Ο Φρέντερικ Ράφαελ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Τομ Κρουζ στην ταινία «Μάτια Ερμητικά Κλειστά», χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων, τον σταρ του Χόλιγουντ «εγωκεντρικό φρικιό με τον έλεγχο».

Ο Φρέντερικ Ράφαελ, 91 ετών, έκανε τους παραπάνω ισχυρισμούς για τον ηθοποιό στο νέο του βιβλίο, «Last Post», στο οποίο στοχοποιεί την καριέρα του σταρ του «Mission: Impossible», τη σχέση του με τη Σαϊεντολογία και τον αποτυχημένο γάμο του με την ηθοποιό Νικόλ Κίντμαν. Ο Ράφαελ συγκρούστηκε με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Στάνλεϊ Κιούμπρικ, το 1999, όταν κυκλοφόρησε τα πρώτα του απομνημονεύματα, «Eyes Wide Open», στα οποία ήταν πολύ επικριτικός για το σκηνοθετικό στυλ του Κιούμπρικ, με αποτέλεσμα να μην τον καλέσουν στην πρεμιέρα της ταινίας.

Τώρα, στο νέο του βιβλίο, ο Ράφαελ επιτίθεται και πάλι στον Κιούμπρικ και κατηγορεί τη σύζυγο του σκηνοθέτη, Κριστιάν Χάρλαν, και τον αδελφό της Γιαν Χάρλαν ότι πρωτοστάτησαν στη μη κολακευτική σκιαγράφησή του στη Wikipedia. Ο συγγραφέας επίσης υποστηρίζει πως ο Κρουζ γνώριζε για την κίνηση των Χάρλαν, κάτι που τον οδήγησε στο να στραφεί και εναντίον του.

«Οι Χάρλαν και ο κύριος Κρουζ κατάφεραν να βάλουν κάποια υποτιμητικά πράγματα στο λήμμα μου στη Wikipedia» γράφει στο βιβλίο του, σύμφωνα με την Daily Mail.

Tom Cruise slammed as ‘egocentric control freak’ by Hollywood scribe who worked with him https://t.co/qSD0qJHIGr pic.twitter.com/wxQKZujcuY

— New York Post (@nypost) July 28, 2023