Το ξέσπασμα της Madonna για την κριτική στο γυμνό άβατάρ της – “Γεννάω τέχνη”

Ξεσπά η Madonna εναντίον των επικριτών της μετά τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε η παρουσίαση του άβατάρ της, που είναι ολόγυμνο και οι ακόλουθοί της έχουν άπλετη θέα στον… κόλπο της.

Το άβαταρ που δημιούργησε σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη ψηφιακών μέσων Mike Winkelmann απεικονίζει τον ολόγυμνη “βασίλισσα” της pop να γεννά πεταλούδες, έντομα και δέντρα. Η συλλογή περιλαμβάνει και ένα τρισδιάστατο μοντέλο του κόλπου της.

Η Madonna τώρα υπερασπίζεται τη δημιουργία της τονίζοντας: “Κάνω αυτό που κάνουν οι γυναίκες από την αρχή της ανθρωπότητας, που είναι να γεννώ” έγραψε σε ανταλλαγή σχολίων στον λογαριασμό της στο Instagram.

The PG version of Madonna’s new NFT pic.twitter.com/QlyTGksDNe

“Αλλά σε πιο υπαρξιακό επίπεδο, γεννώ τέχνη και δημιουργικότητα και θα ήμασταν χαμένοι χωρίς αυτά τα δύο” πρόσθεσε. Τα έσοδα από αυτό το πρότζεκτ που έχει τον τίτλο “Mother of Creation” θα δοθούν σε διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Madonna studied at the Arca university institute to get her KiCk degree pic.twitter.com/9QAJVi3dwg

Την Τετάρτη η Madonna σε ανακοίνωσή της σημείωσε ότι σκοπός της δημιουργίας του άβαταρ ήταν να ερευνήσουν την έννοια της δημιουργίας, όχι μόνο τον τρόπο που ένα παιδί έρχεται στον κόσμο μέσω του κόλπου μιας γυναίκας, αλλά και επίσης τον τρόπο με τον οποίο ένας καλλιτέχνης γεννά δημιουργικότητα. Οι θαυμαστές της πάντως δεν φάνηκαν να απολαμβάνουν τις γυμνές φωτογραφίες και την τρισδιάστατη, ολόγυμνη Madonna που γεννούσε… τέχνη!

“Ό,τι κι αν είναι, είναι χάλια” έγραψε ένας από τους ακολούθους της εκφράζοντας τις σκέψεις πολλών

Madonna and Beeple have been working on the NFT project “Mother of Creation” for one year, who includes 3 single-edition NFTs. The three works represent a different form of birth in our contemporary world. pic.twitter.com/MSmqcWFfC7

