The Crown: Όλες οι λεπτομέρειες για την έκτη σεζόν – Οι ημερομηνίες κυκλοφορίας και οι πρωταγωνιστές

Η τελευταία σεζόν της ιστορικής δραματικής σειράς του Netflix, The Crown (Το Στέμμα) θα μας μεταφέρει στα τέλη της δεκαετίας του ’90 καθώς και στις αρχές του 2000. Ο έκτος κύκλος συμπεριλαμβάνει και τον τραγικό θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1997.

Ο τελευταίος κύκλος της δημοφιλούς σειράς που δημιούργησε ο Peter Morgan και αφηγείται τη ζωή της Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και ιστορίες που σχετίζονται με την βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, θα αποτελείται από δύο μέρη. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Netflix, μέσω social media, το πρώτο μέρος του έκτου κύκλου θα κυκλοφορήσει στις 16 Νοεμβρίου, ενώ το δεύτερο στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

“It is not a choice. It is a duty.”

Part 1: 16 November

Part 2: 14 December pic.twitter.com/WkNVSuyEDX

— The Crown (@TheCrownNetflix) October 9, 2023