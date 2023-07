TerraVibe: Ο Robbie Williams επέστρεψε και προκάλεσε χαμό στη Μαλακάσα

Το Rockwave Festival επέστρεψε και υποδέχτηκε έναν από τους μεγαλύτερους σούπερ σταρ της εποχής μας, τον Robbie Williams, μετά την καταιγιστική του εμφάνιση το 2015 στη σκηνή του TerraVibe, εκπληρώνοντας την υπόσχεση που έδωσε στο ελληνικό κοινό.

Ο μοναδικός super star επέστρεψε για να μας υπενθυμίσει πως τα 25 του χρόνια στη μουσική είναι, όπως ακριβώς κι εκείνος: λαμπερά, θριαμβευτικά, ανεπανάληπτα αλλά και μόνο η αρχή.

Κάθε show του, ένα μουσικό υπερθέαμα. Η εκθαμβωτική του εμφάνιση στο Rockwave του 2015 στιγμάτισε τις συναυλιακές αναμνήσεις όσων τον απόλαυσαν επί σκηνής. Χόρεψαν με το Let Me Entertain You, σιγοτραγούδησαν το Angels και το δικό του αγαπημένο Feel. Φυσικά, ο Robbie το ανταπέδωσε στους Έλληνες φαν, χαρίζοντας μας μια σπάνια εκτέλεση του Me and My Monkey.

Το ίδιο και χθες Σάββατο 01 Ιουλίου. O Robbie Williams έδωσε μια μοναδική παράσταση πάνω στη σκηνή, με τους φανς του να μην μένουν παραπονεμένοι.

Δείτε τι έγινε χθες στη σκηνή του Terravibe στη Μαλακάσα