Τερέζα: «Θα παντρευτώ τώρα κοντά για να έχω παρέα μεγαλώνοντας» – Η αποκάλυψη για τον γάμο και η απώλεια που την στιγμάτισε

Για την απώλεια των γονέων της αλλά και για τον γάμο μίλησε μεταξύ άλλων η Τερέζα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Action24.

Η τραγουδίστρια είπε ότι ίσως να μην ξεπεράσει ποτέ την απώλεια των γονέων της. Η Τερέζα τόνισε χαρακτηριστικά:

«Εσύ θα με καταλάβεις, γιατί το έχεις νιώσει. Όταν έχεις μία πολύ ωραία σχέση με τους γονείς σου και είναι πολύ νέοι και είσαι και μεταξύ των άλλων μεγαλώνοντας πολύ κοντά τους. Η απόσταση δεν έπαιζε κανένα ρόλο για μας. Σπανίως βρισκόμασταν στην ίδια χώρα. Κλείναμε ραντεβού τις γιορτές. Τους έχασα νέα και ήταν νέοι. Άρα, αυτό ήταν κάτι από μόνο του που μπορεί να μην το ξεπεράσω ποτέ. Νιώθω ότι λείπουν ταξίδι, γιατί τους αγαπούσα πολύ και τους αγαπώ. Τους θυμάμαι πάντα. Τη μητέρα μου τη μελετάω όλη την ημέρα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος βράχος, που με προστάτευσε σε αυτή τη δουλειά. Γιατί αυτή η δουλειά δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που δεν φαίνεται. Κατάφερα να μεγαλώσω σωστά και να είμαι προστατευμένη».

Σε άλλο σημείο η Τερέζα παραδέχτηκε πως θα ήθελε να παντρευτεί, λέγοντας: «Οι άνδρες στη ζωή μου ήταν πάντα κύριοι και πρόσεχαν γιατί έβαζα και βάζω όρια. Κάτι μου λέει ότι θα παντρευτώ τώρα κοντά, θέλω να έχω παρέα μεγαλώνοντας για να κάνω ταξιδάκια».