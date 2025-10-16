Τερέζα: «Θα παντρευτώ τώρα κοντά για να έχω παρέα μεγαλώνοντας» – Η αποκάλυψη για τον γάμο και η απώλεια που την στιγμάτισε

Enikos Newsroom

lifestyle

Τερέζα: «Θα παντρευτώ τώρα κοντά για να έχω παρέα μεγαλώνοντας» – Η αποκάλυψη για τον γάμο και η απώλεια που την στιγμάτισε

Για την απώλεια των γονέων της αλλά και για τον γάμο μίλησε μεταξύ άλλων η Τερέζα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Action24.

Η τραγουδίστρια είπε ότι ίσως να μην ξεπεράσει ποτέ την απώλεια των γονέων της. Η Τερέζα τόνισε χαρακτηριστικά:

«Εσύ θα με καταλάβεις, γιατί το έχεις νιώσει. Όταν έχεις μία πολύ ωραία σχέση με τους γονείς σου και είναι πολύ νέοι και είσαι και μεταξύ των άλλων μεγαλώνοντας πολύ κοντά τους. Η απόσταση δεν έπαιζε κανένα ρόλο για μας. Σπανίως βρισκόμασταν στην ίδια χώρα. Κλείναμε ραντεβού τις γιορτές. Τους έχασα νέα και ήταν νέοι. Άρα, αυτό ήταν κάτι από μόνο του που μπορεί να μην το ξεπεράσω ποτέ. Νιώθω ότι λείπουν ταξίδι, γιατί τους αγαπούσα πολύ και τους αγαπώ. Τους θυμάμαι πάντα. Τη μητέρα μου τη μελετάω όλη την ημέρα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος βράχος, που με προστάτευσε σε αυτή τη δουλειά. Γιατί αυτή η δουλειά δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που δεν φαίνεται. Κατάφερα να μεγαλώσω σωστά και να είμαι προστατευμένη».

Σε άλλο σημείο η Τερέζα παραδέχτηκε πως θα ήθελε να παντρευτεί, λέγοντας: «Οι άνδρες στη ζωή μου ήταν πάντα κύριοι και πρόσεχαν γιατί έβαζα και βάζω όρια. Κάτι μου λέει ότι θα παντρευτώ τώρα κοντά, θέλω να έχω παρέα μεγαλώνοντας για να κάνω ταξιδάκια».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ελπίδες για τον καρκίνο: Εμβόλιο με νανοσωματίδια εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό εναντίων των όγκων

Ο αθλητής Σωτήρης Μπαρμπαρόσος κωπηλατεί από την Πάτρα έως την Αθήνα, στέλνοντας το μήνυμα της πρόληψης για τον καρκίνο του...

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων για φοροδιαφυγή

Έκλεψαν τους ΑΜΚΑ και τους έστειλαν κατασχετήριο για επιδόματα που δεν πήραν ποτέ – «Μου ζητούν 11.000 ευρώ για χρήματα που...

Google: Κρίσιμη ευπάθεια «Use-After-Free» στο Chrome επιτρέπει εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα – Εξεδόθη επείγουσα ενημέρωση ασφ...

Αγρότης κατάφερε να καλλιεργήσει κολοκύθα 1.064 κιλών και κέρδισε πάνω από 21 χιλιάδες δολάρια
περισσότερα
07:45 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

«Καποδίστριας»: Κυκλοφόρησαν το επίσημο trailer και η αφίσα της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή

Ο Γιάννης Σμαραγδής επιστρέφει με την νέα του ταινία «Καποδίστριας», βασισμένη στη ζωή του σπο...
06:23 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Γιάννης Βασιλώττος στο enikos.gr: “Ο έρωτας για μένα είναι μία επιπλέον διάσταση όπως το μήκος, το πλάτος και το ύψος”

Ανάμεσα στα γυρίσματα για το “Grand Hotel” και στις πρόβες του έργου “Όπως σ...
03:50 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Νίκη Παλληκαράκη για το #metoo: «Δώσαμε ηδονή σε όλη αυτή την αρένα να παρακολουθήσει κάτι»

Η Νίκη Παλληκαράκη μίλησε για το κίνημα MeToo και τη στάση της απέναντι σε αυτό, κατά τη διάρκ...
02:55 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Βάνα Πεφάνη: «Η σχέση μου κρατάει 17 χρόνια, πριν από κάθε παράσταση μού δίνει το γούρι μου»

Η Βάνα Πεφάνη βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ, ό...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης