Τέιλορ Σουίφτ: Κατάπιε έντομο κατά τη διάρκεια συναυλίας – Viral ΒΙΝΤΕΟ

Στο Σικάγο βρέθηκε η τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ για τις ανάγκες της περιοδείας της “Eras” το Σαββατοκύριακο και είχε ένα απρόοπτο περιστατικό, καθώς κατάπιε ένα έντομο επί σκηνής.

Σύμφωνα με την New York Post η παγκοσμίου φήμης μουσικός άρχισε να πνίγεται στη μέση του τραγουδιού της “Evermore”, δηλώνοντας: «Μόλις κατάπια ένα ζωύφιο, συγγνώμη».

«Ω, νόστιμο», είπε στην συνέχεια ειρωνικά, ενώ ρώτησε τους χιλιάδες θαυμαστές της, που ήταν μπροστά στο περιστατικό: «Υπάρχει περίπτωση να μην το είδε κανείς από εσάς;».

can you believe A BUG went to the eras tour AND met taylor swift and I DIDNT???? pic.twitter.com/7QnsktOV6g

— zaynah / finals season (@peaceofseven) June 5, 2023