Τάσος Κωστής για τις οντισιόν στα σίριαλ: «Αρνούμαι κατηγορηματικά – Ποιος θα με κρίνει, να μου πει αν του κάνω ή δεν του κάνω;»

Ο Τάσος Κωστής εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με το γεγονός πως πρόσφατα του ζήτησαν να περάσει από οντισιόν για ένα σίριαλ. Μάλιστα, ο αγαπημένος ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά πως: «Εδώ είμαστε μισό αιώνα πάνω στη δουλειά, δεν θα δώσουμε εξετάσεις τώρα».

Συγκεκριμένα, μιλώντας για τα σίριαλ, ο Τάσος Κωστής είπε: «Είχα την τύχη μέσα σε όλα αυτά τα πολλά που έχω κάνει, 47 σίριαλ σύνολο, να έχω κάνει και ωραίες συναντήσεις. Σε πέντε, έξι, δέκα σίριαλ, τα οποία και επαναλαμβάνονται. Τώρα δεν θέλω να κάνω πολύ, γιατί πρέπει να κάνω πρώτα οντισιόν».

«Να σεβόμαστε και κάποια πράγματα»

Αμέσως μετά, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης εξήγησε πως: «Αρνούμαι κατηγορηματικά. Ποιος θα με κρίνει, να μου πει αν του κάνω ή δεν του κάνω; Εδώ είμαστε μισό αιώνα πάνω στη δουλειά, δεν θα δώσουμε εξετάσεις τώρα. Να σεβόμαστε και κάποια πράγματα. Κομμένα αυτά. Να μην κάνω ποτέ μου τηλεόραση».

«Δεν θα κάνω, όπως και αρνήθηκα τώρα. Μου είπαν για οντισιόν και τους απάντησα να μην μου το στείλουν, δεν θέλω, αρνούμαι. Αυτά είναι κάποιες αμερικανιές. Εδώ μεταξύ μας είμαστε, ένα μικρό χωριό είναι, ξέρουμε τι κάνει ο καθένας», πρόσθεσε ο Τάσος Κωστής.