Τάσος Κωστής για τις οντισιόν στα σίριαλ: «Αρνούμαι κατηγορηματικά – Ποιος θα με κρίνει, να μου πει αν του κάνω ή δεν του κάνω;»

Ο Τάσος Κωστής εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι του ζητήθηκε πρόσφατα να περάσει από οντισιόν για τηλεοπτικό σίριαλ. Ο ηθοποιός αρνήθηκε κατηγορηματικά, επισημαίνοντας ότι έπειτα από μισό αιώνα πορείας και 47 σειρές δεν προτίθεται να δώσει «εξετάσεις», χαρακτηρίζοντας τέτοιες πρακτικές «αμερικανιές».

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Τάσος Κωστής
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Τάσος Κωστής εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με το γεγονός πως πρόσφατα του ζήτησαν να περάσει από οντισιόν για σίριαλ.
  • Ο γνωστός ηθοποιός απέρριψε κατηγορηματικά τη διαδικασία, τονίζοντας: «Ποιος θα με κρίνει, να μου πει αν του κάνω ή δεν του κάνω; Εδώ είμαστε μισό αιώνα πάνω στη δουλειά, δεν θα δώσουμε εξετάσεις τώρα».
  • Παράλληλα, δήλωσε αποφασισμένος να μην υποκύψει σε τέτοιες απαιτήσεις, σχολιάζοντας: «Αυτά είναι κάποιες αμερικανιές. Εδώ μεταξύ μας είμαστε, ένα μικρό χωριό είναι, ξέρουμε τι κάνει ο καθένας».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Τάσος Κωστής εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με το γεγονός πως πρόσφατα του ζήτησαν να περάσει από οντισιόν για ένα σίριαλ. Μάλιστα, ο αγαπημένος ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά πως: «Εδώ είμαστε μισό αιώνα πάνω στη δουλειά, δεν θα δώσουμε εξετάσεις τώρα».

Συγκεκριμένα, μιλώντας για τα σίριαλ, ο Τάσος Κωστής είπε: «Είχα την τύχη μέσα σε όλα αυτά τα πολλά που έχω κάνει, 47 σίριαλ σύνολο, να έχω κάνει και ωραίες συναντήσεις. Σε πέντε, έξι, δέκα σίριαλ, τα οποία και επαναλαμβάνονται. Τώρα δεν θέλω να κάνω πολύ, γιατί πρέπει να κάνω πρώτα οντισιόν». 

«Να σεβόμαστε και κάποια πράγματα»

Αμέσως μετά, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης εξήγησε πως: «Αρνούμαι κατηγορηματικά. Ποιος θα με κρίνει, να μου πει αν του κάνω ή δεν του κάνω; Εδώ είμαστε μισό αιώνα πάνω στη δουλειά, δεν θα δώσουμε εξετάσεις τώρα. Να σεβόμαστε και κάποια πράγματα. Κομμένα αυτά. Να μην κάνω ποτέ μου τηλεόραση». 

«Δεν θα κάνω, όπως και αρνήθηκα τώρα. Μου είπαν για οντισιόν και τους απάντησα να μην μου το στείλουν, δεν θέλω, αρνούμαι. Αυτά είναι κάποιες αμερικανιές. Εδώ μεταξύ μας είμαστε, ένα μικρό χωριό είναι, ξέρουμε τι κάνει ο καθένας», πρόσθεσε ο Τάσος Κωστής.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ