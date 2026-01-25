Συγκινεί η Χριστίνα Κολέτσα: «Σε δύσκολες φάσεις της ζωής µου έχω σκεφτεί πως θα ήταν τα πράγματα αν ήταν εδώ»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού και τις εμφανίσεις της σε νυχτερινό μαγαζί, η Χριστίνα Κολέτσα μίλησε στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και στη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη, αναφερόμενη τόσο στην επαγγελματική της πορεία όσο και σε πλευρές της προσωπικής της ζωής. Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι είναι μόνη, εξήγησε πώς βιώνει την καθημερινότητά της και στάθηκε στη σχέση της με τον εαυτό της, ενώ αναφέρθηκε και στον επί χρόνια σύντροφό της, τον Νίκο Γιγουρτάκη.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς κυκλοφορεί στην προσωπική της ζωή, η Χριστίνα Κολέτσα είπε: «Για να είµαι απόλυτα ειλικρινής, δεν κυκλοφορώ πολύ. Σπάνια βγαίνω από το σπίτι µου. ∆εν είναι άνθρωπος που προσέχω πάρα πολύ την εικόνα µου όταν βγαίνω».

Σε ερώτηση για το αν είναι ερωτευμένη, η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε: «∆εν είμαι ερωτευμένη µε κανέναν, αλλά, αν θέλετε, μπορώ να σας πω ότι είμαι πιο ερωτευμένη από ποτέ µε τον εαυτό µου. Πράγμα που δεν είχα ξανανιώσει. Είμαι σε µια περίοδο που πραγματικά είμαι πολύ καλά µε τον εαυτό µου».

Η συζήτηση έφτασε και στα χρόνια που υπήρξε ζευγάρι με τον αείμνηστο Νίκο Γιγουρτάκη. Στο ερώτημα αν της λείπει και πώς το διαχειρίζεται, η Χριστίνα Κολέτσα ανέφερε: «Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε. Έφυγε το 2011. Όλα αυτά τα χρόνια έχει τύχει να σκεφτώ σε κάποιες δύσκολες φάσεις της ζωής µου “Αν ήταν ο Νίκος εδώ, πώς θα ήταν τα πράγματα;”. Ο Νίκος ήταν ένα πολύ ευαίσθητο και καλό παιδί».