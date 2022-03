Sting: “Ελπίζω οι Ρώσοι να αγαπάνε και αυτοί τα παιδιά τους”

To τραγούδι “Russians” ο Sting το είχε κυκλοφορήσει το 1985, με το άλμπουμ του “The Dream of the Blue Turtles”. Η σύνθεση και οι στίχοι του τραγουδιού είναι του Sting, ο οποίος χρησιμοποίησε πολύ διακριτικά το μουσικό θέμα “Romance” από την σουίτα “Lieutenant Kijé” του Ρώσου μουσουργού Sergei Prokofiev.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

To κομμάτι ήταν ένα statement song διότι ήταν επικριτικό στον ψυχρό πόλεμο που επικρατούσε τότε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα ο γνωστός καλλιτέχνης το ξανατραγουδάει και εξηγεί τον λόγο…

«Σπάνια τραγουδούσα αυτό το τραγούδι εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που γράφτηκε, γιατί ποτέ δεν πίστευα ότι θα ήταν ξανά επίκαιρο. Όμως, υπό το φως της αιματηρής και θλιβερά λανθασμένης απόφασης ενός ανθρώπου να εισβάλει σε έναν ειρηνικό, μη απειλητικό γείτονα, το τραγούδι είναι, για άλλη μια φορά, μια έκκληση για την κοινή μας ανθρωπιά. Για τους γενναίους Ουκρανούς που αγωνίζονται ενάντια σε αυτή τη βάναυση τυραννία και επίσης τους πολλούς Ρώσους που διαμαρτύρονται για αυτήν την οργή, παρά την απειλή της σύλληψης και της φυλάκισης. Εμείς, όλοι μας, αγαπάμε τα παιδιά μας. Σταματήστε τον πόλεμο. Οι προμήθειες που αποστέλλονται σε αυτήν την αποθήκη στην Πολωνία παραδίδονται σε συντονισμό με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας και είναι εγγυημένο ότι θα πάνε σε άτομα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

Διεύθυνση αποθήκης: Pol-Cel Ramos Breska 63, 22-100 Chelm, Πολωνία

Κάθε κουτί πρέπει να φέρει την ένδειξη «HELP UKRAINE» και να αναφέρει τα περιεχόμενα: “Medicines”, “Clothes”, “Food”, “Humanitarian Aid”.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: UK 44 1353 885152 ή

USA +1 855 725 1152

helpukraine.center

