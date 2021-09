Αυτό είναι το νέο τραγούδι του Sting από το επερχόμενο άλμπουμ «The Bridge»

Στις 19 Νοεμβρίου αναμένεται να κυκλοφορήσει η νέα δισκογραφική δουλειά του Sting με γενικό τίτλο “The Bridge”, απ’ όπου σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο single, που λέγεται “If It’s Love”.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

To “The Bridge” δημιουργήθηκε μέσα στην περίοδο του lockdown. Τα περισσότερα είναι καινούργια τραγούδια στο γνωστό μουσικό στυλ του Sting με προφανή στοιχεία από rock & roll, jazz, κλασική και folk. Υπάρχει και μια διασκευή του τραγουδιού “(Sittin’ on) The Dock of the Bay”.

Η λίστα των τραγουδιών του αναμενόμενου άλμπουμ είναι:

1. Rushing Water

2. If It’s Love

3. The Book of Numbers

4. Loving You

5. Harmony Road

6. For Her Love

7. The Hills on the Border

8. Captain Bateman

9. The Bells of St. Thomas

10. The Bridge

11. Waters of Tyne (Deluxe bonus track)

12. Captain Bateman’s Basement (Deluxe bonus track)

13. (Sittin’ on) The Dock of the Bay (Deluxe bonus track)

Ακούστε το νέο τραγούδι του Sting