Χαμάς σε Ισραήλ: Η εισβολή στην Ράφα δεν θα είναι περίπατος, «είμαστε έτοιμοι» – Συνομιλία Μπάιντεν με Νετανιάχου

Αυστηρή προειδοποίηση στο Ισραήλ για τις επιπτώσεις που θα έχει ενδεχόμενη εισβολή του στην Ράφα έκανε η Χαμάς, τονίζοντας πως αν συμβεί «δεν θα είναι περίπατος», ενώ και ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει ακόμα μία επαφή με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ για το θέμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε σήμερα ακόμα μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη στιγμή που το Ισραήλ προετοιμάζει μια ευρεία επίθεση εναντίον της Ράφας, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, έγινε γνωστό από τον Λευκό Οίκο.

«Έχουμε καταστήσει σαφή στην ισραηλινή κυβέρνηση την άποψή μας σχετικά με μια μεγάλης κλίμακας χερσαία εισβολή στη Ράφα και ο πρόεδρος θα μιλήσει με τον πρωθυπουργό σήμερα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος τύπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να ανησυχούν ότι η εισβολή μπορεί να γίνει ενώ υπάρχει η δυνατότητα συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός. Αλλά στην Ουάσιγκτον υπάρχει επίσης η υπόνοια ότι ίσως οι Ισραηλινοί προωθούν το σχέδιο εισβολής. για να αναγκάσουν τη Χαμάς να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμφωνήσει με τους όρους του Ισραήλ.

Οι συνομιλίες γίνονται με φόντο αυτό που είπε ο Νετανιάχου σε ομιλία του προς τον ισραηλινό λαό το Σαββατοκύριακο – ότι “δεν μπορείτε να εμπιστεύεστε τις υποσχέσεις των μη-Εβραίων”. Αυτό έχει εξοργίσει πολλούς ανθρώπους στην Ουάσινγκτον, όχι μόνο λόγω της υποστήριξης που έχει παράσχει ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ, αλλά και λόγω της υποστήριξης που του έχει παράσχει στρατιωτικά.

Η προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να εμποδίσουν την εισβολή του ισραηλινού στην Ράφα, μετά την έκκληση των ισραηλινών δυνάμεων στους κατοίκους πολλών συνοικιών αυτής της πόλης στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να τις εκκενώσουν, επειδή επίκειται η εισβολή.

«Καλούμε την αμερικανική διοίκηση να παρέμβει για να εμποδίσει αυτές τις σφαγές, για τις οποίες προειδοποιούμε ότι θα υπάρξουν επικίνδυνες συνέπειες», αναφέρει η παλαιστινιακή προεδρία, όπως μεταδίδει το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, διευκρινίζοντας πως η Παλαιστινιακή Αρχή έχει κλιμακώσει τις «εντατικές συνομιλίες» με τους διεθνείς εταίρους της σε αυτό το θέμα.

Νωρίτερα, η Χαμάς ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Ράφας δεν θα ισοδυναμεί με «περίπατο» για τις ισραηλινές δυνάμεις και επισήμανε ότι είναι πλήρως προετοιμασμένη για να υπερασπιστεί τους Παλαιστίνιους εκεί.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς Ιζάτ αλ Ρασίκ δήλωσε σήμερα πως οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στην πόλη της Ράφας, στη νότια Γάζα, θα θέσει σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία.

Ο Ισραηλινός Στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους δύο συνοικιών στην Ράφα να μετακινηθούν σε ασφαλείς περιοχές, τις οποίες υπέδειξε και στη συνέχεια τις βομβάρδισε. Πάντως διαβεβαίωσε ότι η επιχείρηση απομάκρυνσης των Παλαιστινίων από το ανατολικό τμήμα της Ράφας, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί είναι προσωρινή και «περιορισμένης κλίμακας».

«Ξεκινήσαμε επιχείρηση περιορισμένης κλίμακας για την προσωρινή απομάκρυνση των ανθρώπων που διαμένουν στο ανατολικό τμήμα της Ράφα», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Πρόκειται για μια επιχείρηση περιορισμένης κλίμακας», επανέλαβε ο ίδιος.

Όπως εξήγησε ο ισραηλινός στρατός, η απομάκρυνση από το ανατολικό τμήμα της Ράφα αφορά «περίπου 100.000 ανθρώπους», ενώ τόνισε ότι οι Παλαιστίνιοι μετακινούνται σε ανθρωπιστικές περιοχές που είναι «πιο ασφαλείς», αν και πρόσθεσε ότι είναι γνωστό ότι η Χαμάς εκτοξεύει πυρά από εκεί.

Οι Ισραηλινές αρχές πέταξαν φυλλάδια από αέρος, με τα οποία προειδοποιούσαν τον άμαχο πληθυσμό να αποχωρήσει άμεσα, καθώς επίκειται στρατιωτική επιχείρηση. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μετακίνηση τουλάχιστον 100.000 ανθρώπων, ωστόσο ο πληθυσμός που έχει εκτοπιστεί στη Ράφα από άλλες περιοχές της Γάζας, μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ, ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο.

