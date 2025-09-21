Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν γνώρισα τον Μπρούνο Τσερέλα έπαθα… πλάκα – Αναρωτιόμουν αν είμαστε σαν λαός, Κατίνες»

Enikos Newsroom

lifestyle

Σίσσυ Χρηστίδου
Φωτογραφία: Instagram/sissychristidou

Με αποθεωτικά λόγια μίλησε για τον σύντροφο της Αθηνάς Οικονομάκου, Μπρούνο Τσερέλα, η Σίσσυ Χρηστίδου.

Αφορμή στάθηκε μία έρευνα που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA σχετικά με το ποια χαρακτηριστικά κάνουν έναν άνδρα ελκυστικό για μία γυναίκα.

«Τώρα ήρθε στο μυαλό μου ο Μπρούνο Τσερέλα. Όταν γνώρισα τον Μπρούνο της Αθηνάς Οικονομάκου, έπαθα πλάκα παιδιά. Πραγματικά το πιο ελκυστικό χαρακτηριστικό πάνω του είναι η καλοσύνη του και αναρωτιόμουν, είμαστε σαν λαός Κατίνες; Γιατί πραγματικά λες δεν έχει καμία σχέση με το mindset του Έλληνα» είπε η Σίσσυ Χρηστίδου και πρόσθεσε:

«Βλέπεις τη διαφορά, πώς ήταν με όλο τον κόσμο, πώς πλησίαζε, πώς μιλούσε… και όταν πραγματικά θέλει να σε γνωρίσει, σου μιλάει για να σε γνωρίσει. Όταν τον γνώρισα ήμασταν στο Μιλάνο και τον είδα στο περιβάλλον του πώς κινείται και πώς συμπεριφέρεται στους ανθρώπους και πραγματικά δεν συγκρίνεται με τους Έλληνες».

