Sia: Χώρισε από τον Daniel Bernad μετά από δύο χρόνια γάμου – Η τραγουδίστρια κατέθεσε αίτηση διαζυγίου

Τίτλους τέλους έβαλε στον γάμο της η Sia, καθώς η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια αποφάσισε να τραβήξει διαφορετικό δρόμο από τον σύζυγό της, Daniel Bernad. Η είδηση του διαζυγίου έγινε γνωστή μέσω επίσημων εγγράφων που κατατέθηκαν στις δικαστικές αρχές, σηματοδοτώντας το τέλος μιας σχέσης που είχε ξεκινήσει με πολλές προσδοκίες.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που δημοσιεύει το People, η 49χρονη καλλιτέχνιδα υπέβαλε επίσημη αίτηση διαζυγίου την Τετάρτη 19 Μαρτίου, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές» ως λόγο διάλυσης του γάμου της. Η ημερομηνία του επίσημου χωρισμού καταγράφεται στα νομικά έγγραφα ως η 18η Μαρτίου, μία ημέρα πριν από την κατάθεση της αίτησης.

Μέσα από τα δικαστικά έγγραφα, αποκαλύπτεται για πρώτη φορά ότι το ζευγάρι έχει αποκτήσει ένα παιδί: ένα αγοράκι 11 μηνών, που γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου 2024 και φέρει το όνομα Somersault Wonder Bernad.

Η Sia ζητά την αποκλειστική νομική και φυσική επιμέλεια του παιδιού, αφήνοντας ωστόσο περιθώριο στον πρώην σύζυγό της να έχει δικαίωμα επισκέψεων, εφόσον αυτό αποφασιστεί από το δικαστήριο.

Ο γάμος της Sia με τον Daniel Bernad είχε τελεστεί τον Μάιο του 2023, σε μια ρομαντική τελετή στο Portofino της Ιταλίας, που είχε συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας. Αξίζει να σημειωθεί πως η τραγουδίστρια είναι ήδη μητέρα δύο υιοθετημένων παιδιών, τα οποία είχε πάρει υπό την κηδεμονία της το 2019.

Η προσωπική ζωή της Sia φαίνεται πως περνά ξανά από αλλαγές, με τον χωρισμό της να αποτελεί ένα ακόμη κεφάλαιο στη ζωή της δημοφιλούς καλλιτέχνιδας. Αν και ο γάμος της με τον Daniel Bernad δεν κράτησε πολύ, η κοινή τους πορεία θα τους συνδέει για πάντα μέσω του παιδιού τους, του μικρού Somersault.

Sia Files for Divorce from Second Husband Daniel Bernad After 2 Years of Marriage https://t.co/jKRfvlV6Qw

— People (@people) March 19, 2025