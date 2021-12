Sarah Jessica Parker: Με σύζυγο και γιο στην πρεμιέρα του “And Just Like That” 

Την πρεμιέρα της συνέχειας του “Sex and the City”, που ονομάζεται “And Just Like That”, η Sarah Jessica Parker την έκανε οικογενειακή υπόθεση, μιας και πήγε μαζί με τον σύζυγό της Matthew Broderick, επίσης ηθοποιό και τραγουδιστή, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1997, και με τον 19χρονο γιο τους James Broderick.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας η Sarah Jessica Parker εμφανίσθηκε με ένα γκρίζο Oscar de La Renta φόρεμα, με ένα ροζ τούλι, που σαν σύνολο θα είχε οποσδήποτε την έγκριση της Carrie Bradshaw. Αυτή η δημόσια εμφάνιση του γιου τους James είναι η πρώτη τα τελευταία 4 χρόνια.

Εκείνος έχει πλέον τελειώσει το λύκειο και έχει ήδη γραφτεί στο Πανεπιστήμιο Brown. Όταν τον περασμένο Οκτώβριο ο νεαρός James έκλεισε τα 19 του χρόνια, η Sarah Jessica Parker, που έχει άλλα δύο παιδιά, χαρακτήρισε την ημέρα εκείνη των γενεθλίων ως “χλυκόπικρη μέρα”, επειδή δεν μπορούσε να είναι μαζί με τον γιο της στα γενέθλιά του.

Έτσι λοιπόν έγραψε στο Instagram, “Έχει τη δική του ζωή, μακρυά. Στις σπουδές του. Ανάμεσα σε νέους φίλους. Στέλνει σπίτι κάποιες λεπτομέρειες. Υπάρχουν τόσα να ειπωθούν”. Όπως είναι φυσιολογικό και η Sarah Jessica είναι πάνω απ’ όλα μάνα!

Ασφαλώς στην πρεμιέρα του “And Just Like That” στο HBO Max της Νέας Υόρκης, παρευρέθηκαν και οι συμπρωταγωνίστριες της Sarah Jessica Parker. Η Cynthia Nixon με ένα μακρύ φόρεμα σε χρώμα φωτεινό πορτοκαλί και η Kristin Davi με μιά υπέροχη bleu nuit τουαλέτα. Όπως άλλωστε και ο “Mr. Big”, δηλαδή ο Chris Noth με την όμορφη σύζυγό του Tara Lynn Wilson.

