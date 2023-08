Σάντρα Μπούλοκ: Το ευχαριστώ της ηθοποιού για το κύμα υποστήριξης μετά τον θάνατο του συντρόφου της 

Η Σάντρα Μπούλοκ εκτιμά το κύμα υποστήριξης που δέχτηκε μετά τον θάνατο του επί χρόνια συντρόφου της Μπράιαν Ράνταλ.

Ο 57χρονος φωτογράφος πέθανε στις 5 Αυγούστου μετά από μάχη τριών ετών με την ALS (νόσος του κινητικού νευρώνα), ανέφερε η οικογένειά του μιλώντας στο αμερικανικό περιοδικό People, προσθέτοντας: «Ο Μπράιαν επέλεξε να κρατήσει το ταξίδι του με την ALS ιδιωτικό και όσοι από εμάς τον φρόντιζαν κάναμε το καλύτερο δυνατό για να τιμήσουμε την επιθυμία του».

Σύμφωνα με το People που επικαλείται πηγή κοντά στην Μπούλοκ, είπε ότι η ηθοποιός «είδε την απίστευτη έκρηξη υποστήριξης προς την έρευνα για την ALS μετά τον θάνατο του Μπράιαν». «Είναι τόσο ευγνώμων σε όλους εκείνους που έχουν προσφέρει και είναι χαρούμενη που από κάτι τόσο σπαρακτικό προέκυψε κάτι τόσο θετικό για τους άλλους», προσέθεσε η πηγή.

