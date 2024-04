Rebel Wilson: Αποκάλυψε τον ηθοποιό με τον οποίο έκανε για πρώτη φορά σεξ στα 35 της

Η Rebel Wilson αποκαλύπτει στα απομνημονεύματά της, Rebel Rising, ότι έχασε την παρθενία της στα 35 της. Παράλληλα η παγκοσμίου φήμης ηθοποιός αποκαλύπτει και το όνομα του ηθοποιού, με τον οποίο έκανε πρώτη φορά σεξ

Συγκεκριμένα η Wilson αναφέρει ότι ο κωμικός και ηθοποιός Mickey Gooch Jr, ήταν ο πρώτος της σεξουαλικός σύντροφος. «Micks, ξέρω ότι αυτό μπορεί να είναι νέο για σένα αν το διαβάζεις, αλλά ναι, έχασα την παρθενιά μου για σένα», γράφει η ηθοποιός στα απομνημονεύματά της.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στην ταινία «How to Be Single», το 2016. Η Wilson επιβεβαίωσε αργότερα στους New York Times ότι ο Gooch «ήταν το πρώτο άτομο που διάβασε το βιβλίο της».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mickey Gooch (@mickeygooch)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rebel Wilson (@rebelwilson)

Η σταρ του Χόλιγουντ γράφει επίσης ότι οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε με το βάρος της, ήταν ένα κομμάτι του λόγου που περίμενε τόσο πολύ για να κάνει σεξ, προσθέτοντας: «Ως μεγάλο κορίτσι, κανείς δεν θα με έβρισκε ποτέ πραγματικά ελκυστική σεξουαλικά».

Όπως εξήγησε το γεγονός πως η μητέρα της διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, την παρακίνησε να ζει την στιγμή.

«Η ζωή είναι σύντομη. Δεν ήθελα να ζήσω τη ζωή μου χωρίς να έχω βιώσει το σεξ, την αγάπη», γράφει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mickey Gooch (@mickeygooch)

Μιλώντας στο PEOPLE η ηθοποιός είπε πως έκανε την συγκεκριμένη αποκάλυψη στα απομνημονεύματά της για να καθησυχάσει τους νέους ότι «δεν πρέπει όλοι να χάσουν την παρθενία τους ως έφηβοι».

«Οι άνθρωποι μπορούν να περιμένουν μέχρι να είναι έτοιμοι ή να περιμένουν μέχρι να είναι λίγο πιο ώριμοι», σημείωσε η Wilson. «Και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα θετικό μήνυμα. Προφανώς δεν χρειάζεται να περιμένεις μέχρι να φτάσεις τα τριάντα σου όπως εγώ, αλλά δεν πρέπει να νιώθεις πίεση ως νέος» πρόσθεσε.