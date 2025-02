Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Η αποκάλυψη από τον πρώην σύντροφό της για τη σχέση Χάρι – Ουίλιαμ – «Θα ήταν διαφορετικά αν ζούσε»

Ο Τζέιμς Χιούιτ, πρώην σύντροφος της πριγκίπισσας Νταϊάνας, δήλωσε σήμερα ότι η αείμνηστη Πριγκίπισσα της Ουαλίας «θα ανησυχούσε» για το διαρκές χάσμα μεταξύ των δύο γιων της, πρίγκιπα Ουίλιαμ και πρίγκιπα Χάρι.

Σε μια σπάνια τηλεοπτική του συνέντευξη, ο πρώην αξιωματικός του Ιππικού ανέφερε ότι η Νταϊάνα, η οποία πέθανε το 1997 στο Παρίσι, θα έκανε «το καλύτερο δυνατό για να τους φέρει ξανά κοντά».

Ο Χιούιτ, ερωτηθείς από τον παρουσιαστή της εκπομπής «Good Morning Britain» του ITV αν η Νταϊάνα θα μπορούσε να είχε επιτύχει μια συμφιλίωση ανάμεσα στους γιους της, απάντησε: «Νομίζω ότι κάθε μητέρα θα ανησυχούσε και θα ήταν ανήσυχη για μια τέτοια ρήξη, όπως το θέσατε, και θα έκανε το καλύτερο δυνατό για να τους φέρει ξανά κοντά».

Η σχέση του με την πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν γνωστή και διήρκεσε πέντε χρόνια, από το 1986 έως το 1991, με τη Νταϊάνα να παραδέχεται δημόσια τη σχέση τους σε συνέντευξή της στο BBC Panorama το 1995.

Ο Χιούιτ σχολίασε επίσης την αντιμετώπιση της Πριγκίπισσας από το BBC, σχετικά με τη διαβόητη συνέντευξη στην εκπομπή Panorama, στην οποία παραδέχθηκε τη σχέση της με τον Χιούιτ, και τις κατηγορίες εναντίον του δημοσιογράφου και παρουσιαστή Μάρτιν Μπάσιρ.

«Ήταν μια σκευωρία. Ήταν απεχθές που ο Μπάσιρ την εξαπάτησε, την παραπλάνησε, μια εγκληματική πράξη, απολύτως απεχθές. Όπως έχω πει, μισώ τους εκφοβιστές και τους αλαζόνες και νομίζω ότι είναι απολύτως απαράδεκτο», είπε.

Όταν ρωτήθηκε πότε μίλησε τελευταία φορά με την Νταϊάνα, ο Χιούιτ απάντησε πως επικοινώνησαν «έπειτα απ’ αυτό, λίγο μετά».

Όταν ο παρουσιαστής του «Good Morning Britain» τον ρώτησε πώς ήταν η επικοινωνία αυτή, ο Χιούιτ απάντησε: «Απομακρυσμένη, πιθανώς».

Στη συνέντευξή της στο Panorama, το 1995, η Νταϊάνα είχε μιλήσει ανοιχτά για τους αγώνες που έδινε προκειμένου να προσαρμοστεί στη ζωή στο Παλάτι, ενώ είχε τονίσει πως ένιωθε απομονωμένη και χωρίς υποστήριξη, καθώς το προσωπικό του Καρόλου ήθελε να την υπονομεύσει.

«Ήμασταν τρεις σε αυτόν τον γάμο, οπότε ήταν λίγο στριμωγμένα», είχε σχολιάσει η Νταϊάνα για τη σχέση του συζύγου της με την Καμίλα Πάρκερ.

Ο παρουσιαστής σχολίασε ότι η συνέντευξη της Νταϊάνα στο BBC Panorama «δημιούργησε πραγματικά προβλήματα», με τον Χιούιτ να το επιβεβαιώνει. «Ναι, δημιούργησε προβλήματα, αλλά προσπαθώ να προχωρήσω από αυτό και να το ξεπεράσω όσο μπορώ, και αυτό είναι προσωπικό για μένα, να προχωρήσω».

Ο Χιούιτ είχε περιγράψει τη σχέση του με την Νταϊάνα ως «συναρπαστική και σέξι».

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Zoo τον Ιανουάριο του 2013, είχε δηλώσει: «Η κατάσταση που βρισκόμασταν, η πριγκίπισσα Νταϊάνα και εγώ, ήταν συναρπαστική και σέξι επειδή ήταν επικίνδυνη».

«Ο κίνδυνος το έκανε πιο συναρπαστικό, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ», είχε εξηγήσει.

