Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Κέιτ Μίντλετον: Είναι απλώς «κουρασμένοι», μετά την κυκλοφορία του νέου βιβλίου

Για ακόμη μία φορά η βρετανική βασιλική οικογένεια βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Αιτία αυτή την φορά είναι το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Omid Scobie, «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival». Ωστόσο, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον είναι φαινομενικά εξαντλημένοι για να δώσουν περισσότερη προσοχή σε «άλλο ένα βιβλίο-βόμβα», σύμφωνα με τον ειδικό σε βασιλικά θέματα Νικ Μπούλεν.

Ο συνιδρυτής του True Royalty TV είπε στο Fox News ότι ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι απλώς «κουρασμένοι». Όπως εξήγησε, ο θυμός έχει φύγει και πλέον απλώς υπάρχει μία αίσθηση του τύπου «Αλήθεια; Πάλι;».

Υπενθυμίζεται ότι σε ολλανδικά αντίγραφα του βιβλίου του Scobie αναφέρθηκαν τα ονόματα των δύο μελών της οικογένειας, που φέρεται να μίλησαν για το χρώμα του δέρματος του γιου της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι, πριν γεννηθεί. Ο Πιρς Μόργκαν στη συνέχεια, αποκάλυψε στην εκπομπή του ότι τα δύο μέλη που αναφέρονται στο βιβλίο είναι ο Βασιλιάς Κάρολος και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Πιστεύει επίσης ότι η «μεγαλύτερη δύναμη» της Κέιτ Μίντλετον είναι ότι «ξέρει ποια είναι η δουλειά της», να υποστηρίξει τον Ουίλιαμ. Μάλιστα, σημείωσε ότι η Πριγκίπισσα δίνει σπάνια συνεντεύξεις και όταν δίνει, δεν μιλάει για τον εαυτό της.

Στις αρχές αυτής της εβδομάδας το Us Weekly ανέφερε ότι η Πριγκίπισσα της Ουαλίας αναστατώθηκε όταν έμαθε για τα όσα ακούγονται για εκείνη μετά την κυκλοφορία της βιογραφίας. «Η Κέιτ δεν ήταν 100% από τους ανθρώπους που το συζήτησαν», υποστήριξε μία πηγή για την Πριγκίπισσα.

«Είναι λυπημένη που το όνομά της ενεπλάκη σε αυτό γιατί δεν είχε καμία σχέση».