Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το Παλάτι ήθελε «απελπισμένα» να σταματήσει τις φήμες ότι απάτησε την Κέιτ Μίντλετον με την Ρόουζ Χάνμπερι

Δεν σταματάνε οι αποκαλύψεις από το νέο βιβλίο του Omid Scobie, «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival». Σύμφωνα με το βιβλίο, το Παλάτι του Κένσινγκτον έκανε τα πάντα για να σταματήσουν οι φήμες που ήθελαν τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ να απάτησε την Κέιτ Μίντλετον με την μακροχρόνια φίλη της βασιλικής οικογένειας Ρόουζ Χάνμπερι.

Ο Omid Scobie γράφει στο βιβλίο ότι ο γραμματέας Τύπου Christian Jones φέρεται να προσπάθησε επανειλημμένα να κάνει τη Sun, το πρώτο μέσο που ρωτούσε για τα όσα ακούγονταν για τον διάδοχο και την Χάνμπερι, να σταματήσει να ψάχνει την ιστορία.

«Ο Christian ήταν τόσο απελπισμένος να σταματήσει (τη φήμη) και το είχε ως αποστολή του να το κάνει» είπε στον δημοσιογράφο και συγγραφέα ένα πρώην μέλος της αυλής της βασιλικής οικογενείας.

Ο συγγραφέας ακόμη ισχυρίζεται ότι ο Jones είπε στο πρώην μέλος της αυλής, ότι η όλη ιστορία τον στρέσαρε και τελικά υποσχέθηκε σε έναν δημοσιογράφο από τη Sun, ότι θα του έδινε άλλες ιστορίες που σχετίζονταν με την βασιλική οικογένεια με αντάλλαγμα να σταματήσει να ψάχνει την υπόθεση του Πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Ο Scobie γράφει ότι τον Ιούνιο του 2019, η Sun «ξαφνικά απέσυρε τους δημοσιογράφους από το “κυνήγι”» και φέρεται να του είπε ένας υψηλού επιπέδου αυλικός ότι «ο Κρίστιαν βοήθησε στο να τελειώσει».

Ισχυρίζεται επίσης ότι το μέσο έστρεψε την προσοχή του στη συγγραφή «μιας σειράς αποκαλυπτικών ιστοριών» για τον Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ.

Ο Omid Scobie είπε στο Entertainment Tonight την Πέμπτη ότι ήταν «πολύ προσεκτικός» σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι ο Ουίλιαμ είχε απατήσει την Κέιτ με την Χάνμπερι, όσο εκείνη ήταν έγκυος στο τρίτο τους παιδί, καθώς και την υποτιθέμενη «σύγκρουση» της Πριγκίπισσας Ουαλίας με την άλλοτε φίλη του ζευγαριού.

Ούτε ο Scobie ούτε τα ειδησεογραφικά πρακτορεία επιβεβαίωσαν ότι οι φήμες ήταν αληθινές και η Χάνμπερι εθεάθη να παρευρίσκεται στη στέψη του Βασιλιά Καρόλου νωρίτερα αυτό το έτος, καταρρίπτοντας κάπως έτσι τις φήμες ότι δεν έχει καλές σχέσεις με την βασιλική οικογένεια.

Η οικογένειά της έχει μακροχρόνιους δεσμούς με την βρετανική βασιλική οικογένεια. Η γιαγιά της Χάνμπερι από τον πατέρα της, η Lady Rose Lambert, ήταν παράνυμφος στον γάμο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ το 1947 με τον Πρίγκιπα Φίλιππο.