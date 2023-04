Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το ερωτικό σκάνδαλο που πλήττει τα Ανάκτορα – Έχει παιδί με την ερωμένη του;

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ λάμπει όταν μιλά για τη σύζυγό του Κέιτ Μίντλετον, αλλά φαίνεται πως δεν έχει και τόσο… καθαρή τη φωλιά του.

Λίγες ημέρες πριν από την τελετή στέψης του βασιλιά Κάρολου, ένα νέο σκάνδαλο πλήττει τη βασιλική οικογένεια, καθώς η φημολογούμενη ερωμένη του πρίγκιπα Ουίλιαμ παίρνει διαζύγιο από τον σύζυγό της και αιτία είναι ότι αυτός ανακάλυψε πως η κόρη τους δεν είναι δικό του παιδί.

Ήταν το 2019 όταν η Κέιτ ήταν έγκυος στο τρίτο της παιδί, τον πρίγκιπα Λούις που ξεκίνησαν να κυκλοφορούν -ανυπόστατοι, σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα- ισχυρισμοί για εξωσυζυγική σχέση του Ουίλιαμ με τη γειτόνισσά τους, τη Βρετανίδα κοσμική Ρόουζ Χάνμπερι. Φέρεται ότι και το παλάτι και η Κέιτζήτησαν από τον πρίγκιπα να την απομακρύνει από τον κύκλο των φίλων του.

Η Ρόουζ Χάνμπερι είναι σύζυγος του David George Philip Cholmondeley, 7ου μαρκησίου του Cholmondeley, και ο επίσημος τίτλος της είναι μαρκησία of Cholmondeley. Περιγράφεται ως “γοητευτική κοσμική κυρία” και εργάστηκε ως μοντέλο πριν παντρευτεί τον David το 2009.

Η Ρόουζ έχει και η ίδια ισχυρούς δεσμούς με τη βασιλική οικογένεια, καθώς η γιαγιά της, λαίδη Elizabeth Lambart, φέρεται να ήταν μία από τις παρανύμφους της βασίλισσας στον γάμο της με τον πρίγκιπα Φίλιππο το 1947. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζει κοντά στην εξοχική κατοικία του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, το Anmer Hall στο Νόρφολκ.

Η ιστορία πήρε νέα τροπή μετά το ντοκιμαντέρ του Χάρι και της Meghan Markle στο Netflix όπου ο δούκας ισχυρίστηκε: «Ήταν ευτυχείς να πουν ψέματα για να προστατεύσουν τον αδελφό μου. Ποτέ δεν ήταν πρόθυμοι να πουν την αλήθεια για να μας προστατεύσουν». Αυτό έκανε πολλούς να εικάσουν ότι ο Χάρι υπονοούσε ότι η υποτιθέμενη σχέση του μεγαλύτερου αδελφού του και της μαρκησίας καλύφθηκε από τους υπαλλήλους των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, οι οποίοι «είπαν ψέματα» για να «σκοτώσουν» την ιστορία και αντ’ αυτού επικεντρώθηκαν στην τότε έγκυο σύζυγό του, Μεγκαν Μάρκλ.

Υπήρξαν εικασίες ότι η Ρόουζ είχε αποκλειστεί από τους βασιλικούς κύκλους ως συνέπεια των φημών για εκείνη και τον πρίγκιπα της Ουαλίας, ωστόσο ο ισχυρισμός αυτός έχει έκτοτε διαψευστεί, καθώς παρευρέθη στην κηδεία της βασίλισσας με τον σύζυγό της τον Σεπτέμβριο. Ενώ δεν φωτογραφήθηκε με κανένα μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Η Marca News, επικαλούμενη τον βρετανικό Τύπο, υποστηρίζει ότι ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου πέρασε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με τη φημολογούμενη ερωμένη του. Οι δυο τους φέρεται να είχαν ένα ρομαντικό δείπνο μαζί και εθεάθησαν σε ιταλικό εστιατόριο στο Λονδίνο. Το δημοσίευμα, επικαλούμενο έναν σερβιτόρο του εστιατορίου, αναφέρει ότι ο Ουίλιαμ της είχε δώσει ένα κολιέ από μαργαριτάρια.

Μια πηγή προσκείμενη στο παλάτι Houghton Hall, όπου διαμένει η Ρόουζ Χάνμπερι, φέρεται να αποκάλυψε μια σειρά από σημαντικές λεπτομέρειες που θα δημιουργήσουν μια ακόμη νέα θεωρία φουντώνοντας τις φήμες σχετικά με την απιστία του Ουίλιαμ.

Massive thanks to @Tatlermagazine for the constant publicity these past few days. Keep it going, you guys! The real Princess of Wales is right here! 👑 #PrincessRose #princewilliamaffair #Coronation pic.twitter.com/NtKAFV8knI

— Rose Hanbury (@HanburyRose) April 14, 2023