Πέθανε ο Φρανκ Φάριαν – Δημιουργός των Boney M. και Milli Vanilli

Ο Γερμανός παραγωγός Φρανκ Φάριαν, ο άνδρας πίσω από την επιτυχία του διάσημου συγκροτήματος της ντίσκο Boney M. και του διδύμου των Milli Vanilli, απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών, στο διαμέρισμά του στο Μαϊάμι (ΗΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του.

Γεννηθείς στη μικρή πόλη Κιρν (δυτική Γερμανία), στις 18 Ιουλίου του 1941, θεωρείται ως ο Γερμανός παραγωγός που έχει καταγράψει τις περισσότερες επιτυχίες στη διεθνή σκηνή, με πάνω από 800 εκατομμύρια πωλήσεις ηχογραφήσεων.

Ο Φρανκ Φάριαν, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Φραντς Ρόιτερ, ξεκίνησε ως μάγειρας προτού ιδρύσει το 1961 ένα μουσικό συγκρότημα, τους “Frankie und die Schatten”, με το οποίο ξεκίνησε τη μουσική καριέρα του.

Αργότερα γνώρισε τη δόξα, με την επιτυχία των Boney M., του συγκροτήματος της ντίσκο της δεκαετίας του 1970, το οποίο δημιούργησε από το μηδέν και για το οποίο έγραψε ορισμένα τραγούδια και ηχογράφησε ο ίδιος τα φωνητικά στο στούντιο.

Τα κομμάτια “Daddy Cool”, “Ma Baker”, “Sunny” και “Rasputin” έχουν αναδειχθεί σε διαχρονικές, cult επιτυχίες.

