Ο David Bowie (γεννημένος ως David Robert Jones στις 8 Ιανουαρίου 1947) ήταν ένας εμβληματικός Άγγλος τραγουδιστής, συνθέτης και ηθοποιός. Υπήρξε μια ιδιαίτερα επιδραστική μορφή στη μουσική βιομηχανία και θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς όλων των εποχών. Η καριέρα του Bowie κάλυπτε αρκετές δεκαετίες και ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ανανεώνει συνεχώς το μουσικό του ύφος και την προσωπικότητά του.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Κάποια από τα πιο γνωστά άλμπουμ του Bowie περιλαμβάνουν το “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” (1972), το “Heroes” (1977) και το “Let’s Dance” (1983). Εξερεύνησε διάφορα είδη μουσικής, όπως τα rock, pop, funk, soul και ηλεκτρονική μουσική, έτσι καθιερώθηκε σαν ένας ευέλικτος και καινοτόμος καλλιτέχνης.

Η εναλλακτική ταυτότητα του Ziggy Stardust, που εισήγαγε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, έγινε σύμβολο της δημιουργικής και θεατρικής του προσέγγισης στη μουσική. Κατά την πορεία του, παρήγαγε πολλές επιτυχίες, όπως τα “Space Oddity”, “Changes”, “Life on Mars?”, “Let’s Dance” και “Heroes”.

Εκτός από τις μουσικές του επιτυχίες, ο Bowie άφησε το στίγμα του και στην υποκριτική με ρόλους σε ταινίες όπως το “The Man Who Fell to Earth” (1976) και το “Labyrinth” (1986).

Ο θάνατος του David Bowie στις 10 Ιανουαρίου 2016, σήμανε το τέλος μιας εποχής, αλλά η κληρονομιά του ζει μέσα από τον εκτενή του μουσικό κατάλογο, που συνεχίζει να εμπνέει και να επηρεάζει καλλιτέχνες σε διάφορα είδη.

Παρακάτω είναι η λίστα με τα 30 καλύτερα τραγούδια του David Bowie.

1. “Heroes” από το άλμπουμ “Heroes” (1977)

2. “Ziggy Stardust” από το άλμπουμ “The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars” (1972)

3. “Fame” από το άλμπουμ “Young Americans” (1975)

4. “Starman” από το άλμπουμ “The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars” (1972)

5. “Space Oddity” από το άλμπουμ “David Bowie” (1969)

6. “Ashes To Ashes” από το άλμπουμ “Scary Monsters” (1980)

7. “Rebel Rebel” από το άλμπουμ “Diamond Dogs” (1974)

8. “Changes” από το άλμπουμ “Hunky Dory” (1971)

9. “Life On Mars” από το άλμπουμ “Hunky Dory” (1971)

10. “Let’s Dance” από το άλμπουμ “Let’s Dance” (1983)

11. “The Jean Genie” από το άλμπουμ “Aladdin Sane” (1973)

12. “All The Young Dudes” (1972)

13. “Diamond Dogs” από το άλμπουμ “Diamond Dogs” (1974)

14. “John, I’m Only Dancing” (1972)

15. “Sound & Vision” από το άλμπουμ “Low” (1977)

16. “The Man Who Sold The World” από το άλμπουμ “The Man Who Sold The World”

17. “Young Americans” από το άλμπουμ “Young Americans” (1975)

18. “Rock’n’Roll Suicide” από το άλμπουμ “The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars” (1972)

19. “Oh! You Pretty Things” από το άλμπουμ “Hunky Dory” (1971)

20. “Letter To Hermione” από το άλμπουμ “David Bowie” (1969)

21. “The Bewlay Brothers” από το άλμπουμ “Hunky Dory” (1971)

22. “Lady Grinning Soul” από το άλμπουμ “Aladdin Sane” (1973)

23. “Kooks” από το άλμπουμ “Hunky Dory” (1971)

24. “Drive-In Saturday” από το άλμπουμ “Aladdin Sane” (1973)

25. “Can’t Help Thinking About Me” από τους David Bowie & The Lower Third (1966)

26. “Always Crashing In The Same Car” από το άλμπουμ “Low” (1977)

27. “Station To Station” από το άλμπουμ “Station To Station” (1976)

28. “Moonage Daydream” από το άλμπουμ “The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars” (1972)

29. “Boys Keep Swinging” από το άλμπουμ “Lodger” (1979)

30. “In The Heat Of The Morning” από το άλμπουμ “Bowie At The Beeb: The Best Of The BBC Radio Sessions 1968-1972”

