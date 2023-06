Πειρατές της Καραϊβικής: Πέθανε ηθοποιός της ταινίας

Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο ηθοποιός Σέρτζιο Καλντερόν, ο οποίος για περίπου 6 δεκαετίες εμφανιζόταν στην μικρή και μεγάλη οθόνη.

Σύμφωνα με το “Hollywood Reporter” εκπρόσωπος της οικογένειας του ηθοποιού, δήλωσε πως ο Καλντερόν πέθανε την Τετάρτη σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες από παθολογικά αίτια. Είχε γεννηθεί στο Μεξικό στις 21 Ιουλίου του 1945 και ήταν ιδιαίτερα γνωστός για τον ρόλο του, ως καπετάνιος Εντουάρντο Βιλανουέβα της Αδριατικής Θάλασσας, στην ταινία “Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Στο Τέλος του Κόσμου”. Μάλιστα είχε ανεβάσει και φωτογραφίες στο Twitter, από την περίοδο των γυρισμάτων. Σε αυτές ποζάρει τόσο δίπλα στον σταρ της ροκ Κιθ Ρίτσαρντς, ο οποίος υποδύθηκε τον πατέρα του Τζακ Σπάροου στην ταινία, όσο και στο πλευρό του Τζόνι Ντεπ.

If someone tries to take your gun, it better be someone like #KeithRichards a true #Legend! pic.twitter.com/Yx4YbB3qTk

— Sergio Calderon (@mrsergecalderon) August 22, 2017