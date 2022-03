Όσκαρ 2022: Μπράντλεϊ Κούπερ και Ντένζελ Ουάσινγκτον παρηγορούν τον Γουίλ Σμιθ μετά το χαστούκι

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ντένζελ Ουάσινγκτον παρηγορεί τον Γουίλ Σμιθ λίγη ώρα μετά το επεισόδιο με το χαστούκι στον παρουσιαστή Κρις Ροκ. Το σοκαριστικό στιγμιότυπο μεταξύ των δύο ανδρών κατά τη ζωντανή μετάδοση των Όσκαρ έγινε έπειτα από το σχόλιο που έκανε για την σύζυγο του ηθοποιού, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ.

Ο Ροκ έκανε ένα αστείο για το χτένισμα της συζύγου του Σμιθ και αναφέρθηκε στην ταινία “G.I. Jane” στην οποία η ηθοποιός Demi Moore ξύρισε το κεφάλι της.

Η Σμιθ πάσχει από αλωπεκία και το αστείο δεν φάνηκε να της ταιριάζει.

Ο Σμιθ, ο οποίος 15 λεπτά αργότερα κέρδισε το Όσκαρ για τον Α’ Ανδρικό ρόλο για τον Βασιλιά Ρίτσαρντ, μετά το επεισόδιο εξαγριωμένος φώναξε “Κράτησε το όνομα της γυναίκας μου μακριά από το στόμα σου”.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας αποδοχής του, ο Σμιθ αποκάλυψε τι του είχε πει ο Ντένζελ Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλείμματος: «Να είσαι προσεκτικός στην υψηλότερη στιγμή σου… τότε είναι που έρχεται ο διάβολος για σένα».

During the commercial break, Will Smith is pulled aside and comforted by Denzel Washington and Tyler Perry, who motion for him to brush it off. Will appears to wipe tears from his eyes as he sits back down with Jada, with Denzel comforting Jada and Will’s rep by his side. pic.twitter.com/uDGVnWrSS2

— Scott Feinberg (@ScottFeinberg) March 28, 2022