Οκτώ ολόκληρες συναυλίες του Elton John

Ο Elton John εξακολουθεί να περιοδεύει στον κόσμο. Πρόκειται για μία μεγάλη παγκόσμια περιοδεία, η οποία θα είναι και η τελευταία της καριέρας του.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο μεγάλος καλλιτέχνης, που έχει τιμηθεί από το παλάτι και με τον τίτλο του Sir, τραγουδάει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν βρέθηκε κάποιος διοργανωτής για να τον φέρει. Έτσι λοιπόν και για την περίπτωση που η τηλεόραση δεν έχει κάτι ενδιαφέρον, θα βρείτε εδώ οκτώ παλαιότερες συναυλίες του στην πλήρη διάρκειά τους και σε καλή απόδοση εικόνας και ήχου. Απολαύστε!

Elton John – Live at Hammersmith Odeon

Λονδίνο, 24 Δεκεμβρίου 1974

Elton John The Red Piano Live in Concert at The Colosseum at Caesars Palace in Las Vegas, NV. 2005

Elton John – Live at the “Vicarage Road Stadium” in Watford, UK

18 Ιουνίου 2005

Elton John – Live at the “Quinta Vergara” in Viña del Mar

Χιλή, 28 Φεβρουαρίου 2013

Elton John & Leon Russell Concert

Λονδίνο 2013

Elton John – BBC Radio 2 Live In Hyde Park

Λονδίνο, 11 Σεπτεμβρίου 2016

Elton John – Live on KCRW, 2016

Elton John Live In Los Angeles

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3 το πρωί, ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “After Midnight… όπως έλεγε και ο J.J. Cale”, με πολλή και καλή μουσική). twitter:@IosifAvramoglou