Ο Noel Gallagher ηχογράφησε το τραγούδι του John Lennon “Mind Games”

Ο γιος του John Lennon, ο Sean Ono Lennon, ετοιμάζει μια νέα συλλογή-αφιέρωμα στον πατέρα του, για την 80η επέτειο τον γενεθλίων του.

Μέσα σε αυτή τη νέα συλλογή θα υπάρχει και η συνεισφορά του Noel Gallagher, ο οποίος ηχογράφησε τη δική του διασκευή στο κομμάτι του Lennon “Mind Games”.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Να θυμίσουμε ότι το “Mind Games” το είχε γράψει και το είχε τραγουδήσει ο John Lennon το 1973 και μάλιστα ήταν το πρώτο σινγκλ από το ομώνυμο άλμπουμ του της ίδιας χρονιάς.

Το τραγούδι ως μικρός δίσκος έφθασε μέχρι την 18η θέση στην Αμερική και μέχρι την 26η στην Αγγλία.

Το τραγούδι αυτό, που ο Lennon άρχισε να το γράφει το 1969, είχε αρχικό τίτλο “Make Love, Not War”, ένα κλασικό σλόγκαν εκείνης της εποχής.

Επίσης, η μελωδία του είχε πρωτοεμφανισθεί σε ένα άλλο τραγούδι του που είχε προηγηθεί, το “I Promise”.

Ο Lennon ολοκλήρωσε το κομμάτι αφού διάβασε το βιβλίο “Mind Games: The Guide to Inner Space” των Robert Masters και Jean Houston (1972).

Όταν αργότερα ο John Lennon συνάντησε τυχαία έναν από τους συγγραφείς σε ένα εστιατόριο, τον Masters, τον πλησίασε και του μίλησε και του είπε: “Είμαι θαυμαστής σου! Έχεις γράψει το “Mind Games””.