Ο εκπληκτικός νέος δίσκος του Dion με τρομερές συνεργασίες

Ο Dion ή αλλιώς Dion Francis DiMucci, όπως είναι το πλήρες όνομά του, ήταν κάποτε ο αρχηγός και τραγουδιστής του συγκροτήματος των Dion and the Belmonts, που είχαν βγάλει επιτυχίες κατά τη δεκαετία του ’50, όπως τα: “A Teenager in Love” και “Where or When”.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Dion στην μακρόχρονη καριέρα του κινήθηκε μουσικά στους χώρους του doo-wop, του rock, του R&B και των blues. Δύο από τις μεγάλες επιτυχίες στη σόλο καριέρα του ήταν το “Runaround Sue” και το “The Wanderer”.

Ο τελευταίος δίσκος που έβγαλε ο Dion είναι με μια πλειάδα σπουδαίων καλλιτεχνών. Πρόκειται για το άλμπουμ “Stomping Ground” όπου συμμετέχει ο Billy F. Gibbons των ZZ Top, o Bruce Springsteen, o Boz Scaggs, o Eric Clapton, o Joe Bonamassa, o Keb’ Mo’, o Mark Knopfler, o Peter Frampton, η Rickie Lee Jones και άλλοι.

Απολαύστε καλή blues rock μουσική!