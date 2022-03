Ο δίσκος αφιέρωμα της Beth Hart στους Led Zeppelin

Η Beth Hart είναι μία εξαιρετική Αμερικανίδα rock τραγουδίστρια, μουσικός και συνθέτις, που γεννήθηκε στο Los Angeles το 1972. Έγινε γνωστή με το σινγκλ της του 1999 με τίτλο “LA Song (Out of This Town)”, από το δεύτερο της άλμπουμ “Screamin’ for My Supper”.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Εκείνο που μου αρέσει ιδιαίτερα στην Beth Hart είναι ένα ελαφρύ βέλασμα (ας μου επιτραπεί ο όρος) που βάζει στη φωνή της όποτε επιθυμεί, που μου θυμίζει τον αμίμητο Roger Chapman, τον τραγουδιστή των Family.

Η Beth έχει συνεργαστεί και με τον φοβερό κιθαρίστα και τραγουδιστή Joe Bonamassa σε τρία άλμπουμς, στο “Don’t Explain” το 2011, στο “Seesaw” το 2013, το “Black Coffee” το 2018 και το “Live in Amsterdam”.

Πρόσφατα η Beth Hart κυκλοφόρησε το 10ο σόλο άλμπουμ της, το οποίο είναι ένας δίσκος-αφιέρωμα στους Led Zeppelin. Αλλωστε η καλλιτέχνις αφού παραμέρισε τις σπουδές της στην κλασική μουσική και σε έργα κυρίως των Bach και Beethoven, άρχισε να τραγουδάει κομμάτια της Etta James, του Otis Redding και των Led Zeppelin που λάτρευε πολύ!

Το άλμπουμ λέγεται “A Tribute to Led Zeppelin” και συμπεριλαμβάνει 9 κλασικά κομμάτια του συγκροτήματος, στις νέες φρέσκιες εκτελέσεις της Hart. Κομμάτια όπως τα: “Whole Lotta Love”, “Kashmir”, “Stairway To Heaven”, “The Crunge”, “Dancing Days / When The Levee Breaks”, “Black Dog”, “No Quarter / Babe I’m Gonna Leave You”, “Good Times Bad Times” και “The Rain Song”.

