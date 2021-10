Ο 80άρης πλέον Paul Simon ανακοίνωσε ένα νέο audiobook

O Paul Simon γιόρτασε πρόσφατα τα 80α γενέθλια του ανακοινώνοντας την κυκλοφορία ενός νέου audiobook. Το audiobook είναι σε cd ή κασέτα ή πωλείται και διαδικτυακά ως ψηφιακό αρχείο και είναι ένα ηχητικό υλικό μονταρισμένο. Πολλοί τα βάζουν στο αυτοκίνητο τους και ακούνε.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

“Miracle and Wonder: Conversations with Paul Simon” θα λέγεται το audiobook του κορυφαίου συνθέτη και τραγουδιστή. Οι ιστορίες ξεκινάνε από τα πρώτα του χρόνια στο Queens της Νέας Υόρκης, μέχρι βέβαια και τα ένδοξα χρόνια που ακολούθησαν. Ο Paul Simon μίλησε σε δύο ανθρώπους, στον συνθέτη και συγγραφέα Malcolm Gladwell και στον δημοσιογράφο Bruce Headlam.

Η έκδοση θα συμπεριλαμβάνει και νέα μουσική καθώς και ακυκλοφόρητες στουντιακές εκτελέσεις σε κλασικά κομμάτια των Simon & Garfunkel, όπως τα “The Sound of Silence” και “The Boxer”.

Το έργο συνολικά έχει διάρκεια 30 ώρες ηχητικού υλικού, όπου συμπεριλαμβάνονται εννέα συνεδρίες συνεντεύξεων καθώς και σχόλια από άλλους καλλιτέχνες, όπως οι Sting, Jeff Tweedy, Herbie Hancock και Rosanne Cash. Η κυκλοφορία προγραμματίζεται για τις 16 Νοεμβρίου.