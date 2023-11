Ντάνιελ Κρεγκ: Αγνώριστος στα 55 του ο Τζέιμς Μποντ – Τα ξεκαρδιστικά σχόλια στα social media για το νέο look

Με μια απροσδόκητη νέα εμφάνιση ο Ντάνιελ Κρεγκ τρέλανε τους θαυμαστές του, o ηθοποιός ο οποίος στα 55 του ελάχιστα θυμίζει τον θρυλικό Τζέιμς Μποντ.

Κι ενώ ο Ντάνιελ Κρεγκ είναι γνωστός για το καλογυμνασμένο σώμα του, ως Τζέιμς Μποντ, αυτήν τη φορά έδειχνε τρομακτικά διαφορετικός. Έκανε το ντεμπούτο του με ένα τολμηρό νέο look, ενώ μιλούσε για το ρολόι Seamaster της Omega σε ένα νέο βίντεο για το Esquire.

Ο σταρ πλέον έχει αφήσει πιο μακριά τα μαλλιά του, με μια μακριά φράντζα να κρύβει σχεδόν το μέτωπό του. Επίσης, στο βίντεο φορούσε ένα ιδιόμορφο ζευγάρι μικρά, στρογγυλά γυαλιά.

Τα ξεκαρδιστικά σχόλια των θαυμαστών του

Οι θαυμαστές έσπευσαν στο X, όπου ανέβασαν τις ξεκαρδιστικές αντιδράσεις τους για το νέο look του “σέξι καθηγητή” Ντάνιελ .

Ένας θαυμαστής συνέκρινε το νέο του look με αυτό ενός παρουσιαστή του Antiques Roadshow, ενώ ένας άλλος το χαρακτήρισε ως την “σέξι εποχή του καθηγητή ιστορίας”. Ένας χρήστης έγραψε: “Ο Daniel Craig δείχνει λες και είναι έτοιμος να πει στη γιαγιά σου ότι τα κεραμικά της είναι άχρηστα στο Antiques Roadshow”.

Daniel Craig looks like he’s about to gently sack you for photocopying your arse at the work Christmas do pic.twitter.com/cM1EQ3Z9qi

— Gwdihŵ 🦉 (@youwouldknow) November 23, 2023