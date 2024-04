Νικόλαος και Τατιάνα: Η γνωριμία, ο έρωτας, η τραγωδία, το σπίτι στο Καστρί και το αθόρυβο διαζύγιο

Ο Νικόλαος και η Τατιάνα, ήταν η προσωποποίηση του ευτυχισμένου ζευγαριού. Είχαν τα πάντα και όλη τους η μέχρι σήμερα καθημερινότητα φαινόταν σαν σύγχρονο ρομαντικό παραμύθι. Δύο όμορφοι άνθρωποι εξωτερικά και εσωτερικά, με μόρφωση, παιδεία και οικονομική ευρωστία έζησαν το δικό τους love story.

Όμως, όλα τα παραμύθια δεν έχουν hapy end. Δυστυχώς ακόμη και οι πρίγκιπες είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας και αντιμετωπίζουν προβλήματα, τριβές και εντάσεις. Με ένα λιτό δελτίο τύπου ανακοίνωσαν το διαζύγιο τους.

Ποιος όμως είναι ο Νικόλαος και ποια η Τατιάνα;

Ο Νικόλαος γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου 1969, στην κλινική Villa Claudia στη Ρώμη. Εκεί είχε καταφύγει ο Κωνσταντίνος Β’ με την οικογένειά του, μετά την απόπειρά του να εκδιώξει τους πραξικοπηματίες από την Ελλάδα. Βαπτίστηκε ορθόδοξος με νονές τις θείες του, Σοφία, βασίλισσα της Ισπανίας και Ειρήνη, πριγκίπισσα της Ελλάδας και τα δεύτερα ξαδέλφια του. Tη Μαργαρίτα, πριγκίπισσα της Ρουμανίας και τον Αλέξανδρο, διάδοχο της Γιουγκοσλαβίας. Φοίτησε κατά τα έτη 1980-1986 στο Ελληνικό Κολέγιο του Λονδίνου, που μάλιστα ιδρύθηκε από τους γονείς του.

Το ’73, όταν ήταν τεσσάρων ετών, η ελληνική βασιλική οικογένεια μετακόμισε στην Κοπεγχάγη για 9 μήνες. Ζούσαν στα Ανάκτορα Αμάλιενμποργκ – σπίτι των παιδικών χρόνων της βασίλισσας Άννας- Μαρίας και το ’75 μετακόμισαν στο Λονδίνο. Τα πρώτα 6 χρόνια της σχολικής του εκπαίδευσης έγιναν στο σπίτι από τον καθηγητή Γιάννη Κανελλόπουλο, μαζί με τα αδέλφια του, διάδοχο Παύλο και πριγκίπισσα Αλεξία. Κατά τα έτη 1986-1987 φοίτησε στο Κολέγιο Collingham, στο Κένσινγκτον του Λονδίνου. Σπούδασε κατά τα έτη 1988-1993 στο Πανεπιστήμιο Μπράουν των ΗΠΑ και έλαβε Πτυχίο Bachelor’s στις Διεθνείς Σχέσεις.

Τη στρατιωτική του θητεία εκπλήρωσε το 1990 στην Βρετανική Ναυτική Υπηρεσία (Royal Marines). Κατά διαστήματα, εργάστηκε στο Metromedia στη Νέα Υόρκη, ενώ έχει διατελέσει και δημοσιογράφος, στο Fox News επίσης στην Νέα Υόρκη. Ακόμα, στο NatWest Markets Foreign Exchange Options στο Λονδίνο και από το 1998 εργάζεται στο προσωπικό γραφείο του πρώην Βασιλιά των Ελλήνων Κωνσταντίνου Β΄.

«Συστήνομαι Νικόλαος»

«Υπάρχουν άνθρωποι που με συστήνουν ως πρίγκιπα, άλλοι που με συστήνουν κύριο Νικόλαο. Τυχαίνει να είχα τον τίτλο όταν γεννήθηκα, αλλά δεν το ζητάω ποτέ να με αποκαλέσει κανείς υψηλότατο, πρίγκιπα ή κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε, αυτά είναι θέματα άλλης εποχής. Αν κάποιος θέλει να με αποκαλέσει πρίγκιπα, δεν θα τον αποτρέψω για να μην τον προσβάλλω, αλλά δεν το ζητάω ποτέ».

Ο γάμος, η μετακόμιση στην Αθήνα και η Τατιάνα

Στις 27 Δεκεμβρίου του 2009 αρραβωνιάστηκε την Τατιάνα Μπλάτνικ και στις 25 Αυγούστου του 2010, παντρεύτηκαν σε μια μεγαλόπρεπη τελετή στο ναό του Αγίου Νικολάου στις Σπέτσες.

Το μυστήριο τελέστηκε από τον Μητροπολίτη της Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, Εφραίμ και κουμπάροι ήταν οι αδελφοί του Νικόλαου, Παύλος και Φίλιππος, τα τρία αδέλφια της Τατιάνας, Μπόρις, Ιγκόρ και Ατίλιο και ο παιδικός φίλος του Νικόλαου, Νάσος Θανόπουλος.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2003 στην Ελβετία και έκτοτε, ήταν αχώριστοι για είκοσι χρόνια. Η Τατιάνα Μπλάτνικ άφησε, μάλιστα, τη ζωή που έκανε εκεί για να έρθει μόνιμα με τον σύζυγό της Νικόλαο στη χώρα μας.

Από το φθινόπωρο του 2013 ο Νικόλαος με την Τατιάνα και τα παιδιά τους μένουν μόνιμα στην Αθήνα (σ.σ. μέχρι την ανακοίνωση του διαζυγίου, άλλωστε δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση). «Δεν υπάρχει αμφιβολία στο μυαλό μου ότι θα ήθελα να ζήσω στην Ελλάδα. Έχω μεγαλώσει με αυτή την πεποίθηση. Μεγάλωσα σαν Έλληνας, αισθάνομαι Έλληνας και είμαι Έλληνας. Δεν υπάρχει καμία χώρα σαν την Ελλάδα», έχει δηλώσει ο Νικόλαος.

Το φθινόπωρο που μας πέρασε και καθώς η Τατιάνα είχε να ποστάρει καιρό κοινές της λήψεις με τον άντρα της, ακολούθησε κύμα παραφιλολογίας. Πολλοί τότε διέδιδαν πως το ζευγάρι ήταν στα χωρίσματα. Όμως, τους διέψευσαν σύντομα με την κοινή τους παρουσία στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης όπου έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης του Νικόλαου Γλίξμπουργκ. Η έκθεση φωτογραφίας του γιου του τέως, με τον τον τίτλο «Aegean Desert», τράβηξε πλήθος κόσμου και το ζευγάρι -εννοείται- έδωσε το «παρόν». Λαμπεροί και ευδιάθετοι και μόνο με τα βλέμματα που αντάλλαζαν, έδωσαν στους πάντες να καταλάβουν πως οι φήμες περί προβλημάτων ή/και ρήξης (υπήρχαν και τέτοιες, διάσπαρτες) ήταν απλά φήμες που αποδείχτηκαν πραγματικές.

Ο Νικόλαος έχει δύο μεγαλύτερα αδέλφια, την Αλεξία και τον Παύλο και δύο μικρότερα, τη Θεοδώρα και τον Φίλιππο. Είναι ομώνυμος με τον θείο του πάππου του Παύλου, τον Νικόλαο πρίγκιπα της Ελλάδας.. Η Τατιάνα είναι 7η απόγονος του Γουλιέλμου Β΄ εκλέκτορα της Έσσης.

Η λατρεία στην φωτογραφία

Όντας λάτρης της φωτογραφίας σε όλη του τη ζωή, ο Νικόλαος αφοσιώθηκε παράλληλα σε αυτήν από το 2013. Το Νοέμβριο του 2015 εξέθεσε τα έργα του για πρώτη φορά στον οίκο Christie’s στο Λονδίνο ενώ το Μάρτιο του 2016 έλαβε μέρος στην ομαδική έκθεση The New York Times «Art for Tomorrow» στη Ντόχα του Κατάρ και τον Ιούνιο του 2018 ταξίδευσε τις ομορφιές της Ελλάδος μέσα από τον φωτογραφικό φακό του στην μακρινή Αυστραλία στην έκθεση με τίτλο: «Phos: A Journey of Light» που φιλοξενήθηκε στο″Hellenic Museum″ της Μελβούρνης.

Ποια είναι η Τατιάνα Μπλάτνικ

Από την ηλικία των τριών ετών, μετακόμισε μαζί με την οικογένειά της στην Ελβετία. Για δώδεκα περίπου χρόνια παρέμεινε εσώκλειστη στο Κολλέγιο Έιγκλον του χωριού Βιλάρ συρ Ολόν της Ελβετίας. Στα δεκαοκτώ της χρόνια μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες για να φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο Τζώρτζταουν της Ουάσινγκτον.

Εργαζόταν στο τμήμα δημοσίων σχέσεων ως οργανώτρια εκδηλώσεων για τη σχεδιάστρια μόδας -και γαλαζαοαίματης, να σου επισημάνω εδώ- Diane Von Furstenberg. Μάλιστα, παραιτήθηκε για να ασχοληθεί με τον γάμο της.

Τατιάνα Μπλάτνικ: Το άγνωστο δράμα της όταν σε ηλικία 7 ετών, αυτοκτόνησε ο πατέρας της

Η Τατιάνα ήταν μόλις επτά ετών όταν σημειώθηκε η αυτοχειρία του πατέρα της όμως η ίδια το έμαθε επτά χρόνια αργότερα, στην εφηβεία της, όταν ήταν 14 ετών. Μέχρι τότε, όπως είχε παραδεχτεί, όλοι μπροστά της, έπαιζαν θέατρο. Τόσο στο κολλέγιο της Ελβετίας που ήταν εσώκλειστη όσο και στο σπίτι. Αυτά τα επτά χρόνια που είχαν περάσει, το περιβάλλον της, έλεγε ότι ο πατέρας της είχε φύγει από τη ζωή από παθολογικά αίτια. Το γεγονός ότι έμαθε την αλήθεια στα 14 χρόνια της, κατά την περίοδο της εφηβείας της, την έκανε να πληγωθεί και να κλειστεί στον εαυτό της.

Η μητέρα της ξαναπαντρεύτηκε έναν πάμπλουτο επιχειρηματία ο οποίος υπήρξε πολύ καλός πατριός για εκείνη, αφού της στάθηκε σε όλα, όμως γνώριζε και εκείνος όλη την αλήθεια για τον πατέρα της, χωρίς όμως να μιλάνε γι’ αυτό.

Πάντως, όλη αυτή η ιστορία και το τραύμα που της άφησε, μεταφράστηκε από την ίδια σε όρεξη για δημιουργικότητα ενώ έμαθε να έχει ως άμυνα της το χιούμορ. Το 2003 οπότε και πήρε το πτυχίο της στην κοινωνιολογία, γνώρισε τον Νικόλαο και έζησαν ευτυχισμένοι μέχρι σήμερα που έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία ο χωρισμός τους.

Φιλανθρωπική δράση

Εν μέσω καραντίνας, η Τατιάνα Μπλάτνικ, δημιούργησε μία δωρεάν πλατφόρμα ψυχικής ευεξίας με σκοπό να συμβουλεύει, να καθοδηγεί αλλά και να ενημερώνει σχετικά με τη συναισθηματική ευεξία. Η πλατφόρμα με το όνομα BREATHE, όπως μαρτυρά και όνομά της αποτελεί μία ανάσα και θέλει να αποτελέσει ένα στήριγμα για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που έχουν παραμελήσει την ψυχική τους ευεξία.

Είναι επίσης συνιδρύτρια του τμήματος Νεολαία της ΕΛΠΙΔΑΣ, μιας επιτροπής του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ. Το τμήμα, που αποτελείται από νέα ηλικιακά μέλη της φιλανθρωπικής οργάνωσης, έχει σκοπό τη δημιουργία νέων ιδεών και δράσεων για παιδιά που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες.

Από το 2014, η Τατιάνα αποτελεί μέλος και δωρητής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Μπορούμε», που σκοπό έχει τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και την καταπολέμηση του υποσιτισμού στην Ελλάδα. Η ίδια μάλιστα έχει προσφέρει μέρος των εσόδων της από το βιβλίο της A Taste of Greece στην οργάνωση. Το Μάιο του 2016 συμμετείχε στην προετοιμασία συσσιτίων για άπορες οικογένειες του ενοριακού φιλόπτωχου ταμείου της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη.

Είναι, επίσης, μέλος του Ιδρύματος Walkabout, που σκοπό έχει την αρωγή σε άτομα με κινητικές δυσκολίες, και ευεργέτης του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα.

Το υπέροχο σπίτι στο Καστρί

Η βίλα «Γαλήνη» στο Καστρί, η οποία συνδέθηκε από το 1928 με την οικογένεια Παπανδρέου (σ.σ. ιδιοκτησία της Σοφίας) βρέθηκε κατά καιρούς στη δημοσιότητα και για άλλους λόγους, μικρότερης σίγουρα ιστορικής βαρύτητας και περισσότερο οικονομικής σημασίας. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι το οικόπεδο των 5,5 στρεμμάτων με την ημιτριώροφη οικοδομή που είχε κληρονομήσει από τον παππού της η αδελφή του πρώην πρωθυπουργού, Σοφία, είχε δοθεί αντιπαροχή πριν από επτά περίπου χρόνια στην κατασκευαστική εταιρεία του αρχιτέκτονα, Δημήτρη Αγιοστρατίτη – παραχωρώντας της μάλιστα το 50%.

Διαζύγιο «βόμβα» για τον Νικόλαο και την Τατιάνα Μπλάτνικ – Η ανακοίνωση της οικογένειας

Χωριστούς δρόμους παίρνουν ύστερα από 14 χρόνια γάμου ο Νικόλαος, γιος του τέως Βασιλέως Κωνσταντίνου και η σύζυγος του Τατιάνα Μπλάτνικ.

Η επίσημη ανακοίνωση

«Ο Νικόλαος και η Πριγκίπισσα Τατιάνα μετά από δεκατέσσερα χρόνια κοινής ζωής αποφάσισαν να προχωρήσουν στη λύση του γάμου τους. Και οι δύο εκφράζουν τη δυσκολία της απόφασης αυτής, τη βαθιά εκτίμηση και σεβασμό που τρέφουν ο ένας για τον άλλο, αλλά και την αγάπη με την όποια πορεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Οι ίδιες αξίες σεβασμού και κατανόησης θα αποτελέσουν και τη βάση της σχέσης τους στο μέλλον, μια σχέση βαθιάς και ειλικρινούς φιλίας. Θα συνεχίσουν να ζουν και να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, τον τόπο που και οι δύο αισθάνονται σπίτι τους.

Η Οικογένεια θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό τους.

Ευχαριστούμε πολύ για τον σεβασμό και τη διακριτικότητά σας.

Γραφείο πρώην Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδος».