Νέοι μπελάδες για την Μπιάνκα Σενσόρι: Καταγγελίες σε βάρος της για «ανήθικη και ρατσιστική συμπεριφορά»

Η Μπιάνκα Σενσόρι δεν φαίνεται να διάγει και τις καλύτερες ημέρες της καθώς, έπειτα από τις φήμες περί χωρισμού της από τον Κάνιε Γουέστ, είδαν το φως της δημοσιότητας καταγγελίες σε βάρος της για ανήθικη και ρατσιστική συμπεριφορά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Page Six, o Πιερ-Λουίς Οβρέι, ο οποίος εργάστηκε ως ανώτερος σχεδιαστής στη Yeezy – την εταιρεία ρούχων του Γουέστ – από το 2019 μέχρι το 2021, ισχυρίζεται σε μια συνέντευξη με τον δημοσιογράφο Λουίς Πιζάνο ότι η Σενσόρι του έστειλε «ανησυχητικά και ακατάλληλα μηνύματα», ζητώντας του να δημιουργήσει ανήθικες και ρατσιστικές εικόνες.

«Μου έστειλε πράγματα όπως μια εικόνα του Edward Scissorhands με το όνομα “Edward N–rhands” και γραφικό πορνό», δήλωσε, ενώ παρουσίασε στον Πιζάνο εικόνες από τα φερόμενα μηνύματα που έστειλε η Σενσόρι. Ο πρώην υπάλληλος πρόσθεσε ότι «ήταν απλά παράξενο, αλλά εκείνη την εποχή δεν ήξερα τι να κάνω με αυτό».

Bianca Censori hit with new accusations of sending ‘bizarre’ racist and graphic texts to former Yeezy staffer https://t.co/1qkNmc8SSj pic.twitter.com/mLvwXM7TTH

