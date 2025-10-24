«Να με λες μαμά»: Η Μαρία Κίτσου και η μικρή Ναυσικά παρακολούθησαν μαζί το καθηλωτικό φινάλε – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

ΚΙΤΣΙΟΥ ΠΙΤΣΙΡΙΚΑ

Για τελευταία φορά ήρθε η δραματική σειρά «Να με λες μαμά» στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, το βράδυ της Πέμπτης (23/10), μέσα από το πρόγραμμα του Alpha.

Κι αυτό μιας και το φινάλε έμελλε να γραφτεί με συγκλονιστικό τρόπο στις οθόνες μας μόλις στο 8ο και τελευταίο επεισόδιο του σίριαλ με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κίτσου.

Η δημοφιλής πρωταγωνίστρια κλήθηκε να μας συστήσει την Ξένια η οποία και ανέπτυξε από νωρίς μια πολύ ιδιαίτερη και τρυφερή σχέση με την Ιωάννα. Ένα πολύ γλυκό 8χρονο κορίτσι, του οποίου και η μοίρα έμοιαζε να του έχει γυρίσει την πλάτη καθώς μεγάλωνε με την κακοποιητική μητέρα του και τον εραστή της.

Την ίδια ώρα η Μαρία Κίτσου ήταν μαζί με την μικρή της Ξένια, δηλαδή την Ναυσικά Κοκοτά προκειμένου να δουν κι εκείνες το φινάλε μιας τηλεοπτικής σύνδεσης που «έγραψε» στην καρδιά όλων.

Το εν λόγω στιγμιότυπο, δε, «πρόδωσε» μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η ηθοποιός και καλή φίλη της Μαρίας Κίτσου, Ορνέλα Λούτη «λιώνοντας» τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Όταν η πραγματικότητα συναντά τη μυθοπλασία» έγραψε χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τρίζετε τα δόντια σας στον ύπνο; Ποια μπορεί να είναι τα αίτια και τι να κάνετε

Ο εμβολιασμός σώζει ζωές- η ενημέρωση ενδυναμώνει

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Πιστώθηκαν νέες επιδοτήσεις σε 1.392 δικαιούχους

Παπασταύρου: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για το αμερικανικό Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

Έρχονται τα username στο WhatsApp – Ετοιμαστείτε να κάνετε κράτηση για το δικό σας όνομα χρήστη

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
01:55 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Κατερίνα Κακοσαίου για την ΔΕΠΥ: «Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, είμαι αφηρημένη συχνά…»

Μία συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο για το «Κοσμοράδιο 95,1», παραχώρησε η Κατερίνα Κακοσαίου. ...
01:25 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Συγκινεί ο Στέλιος Μάινας: «Ο ήρωας μου δεν ήταν ο πατέρας μου – Ήταν η μάνα μου»

Τετ α τετ με την Αθηναϊδα Νέγκα βρέθηκε ο Στέλιος Μάινας, τη νύχτα της Πέμπτης (23/10), στην ε...
23:40 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Πήγα σε ψυχίατρο τότε και τώρα το μνημονεύω συνεχώς γιατί ίσως να ήταν τελείως διαφορετική η ζωή μου»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έδωσε μια εναλλακτική συνέντευξη στη Μαρία Σολωμού, αυτή την εβδομάδα,...
22:51 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Μάνος Χατζιδάκις: «Δεν είναι εύκολο να μετρήσεις τον χρόνο…» – Η ανάρτηση της Finos Film για τα 100 χρόνια από την γέννησή του

Εκατό χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (23/10) από την ημέρα που γεννήθηκε ο Μάνος Χατζιδάκις, του...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς