Μύκονος: Χαμός στη live εμφάνιση του 50 Cent – Η αγκαλιά με την Mary J. Blige και τα τραπέζια των 20.000 ευρώ

Αποθεώθηκε ο διάσημος ράπερ 50 Cent στην live εμφάνισή του στο SantAnna, στη Μύκονο.

Ο 47χρονος καλλιτέχνης κατάφερε να ξεσηκώσει τον κόσμο που έσπευσε στο γνωστό κλαμπ για να απολαύσει τις μοναδικές επιτυχίες του όπως τα τραγούδια In da Club, Part of the Game, 22 Questions, Back Down, Disco Inferno, Just a Lil Bit και άλλα.

Η σαμπάνια σε μπουκάλια με αναμμένους πυρσούς έρρεε άφθονη στα vip τραπέζια για τα οποία η τιμή έφτανε ως και τα 20.000 ευρώ. Το Mykonos Live TV ήταν εκεί και κατέγραψε όλα όσα συνέβησαν.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το κανάλι της Μυκόνου, ο 50 Cent για την δίωρη εμφάνισή του θα λάβει το ποσό των 250.000 ευρώ, συν 50.000 ευρώ για τα μεταφορικά του και τα έξοδα διαμονής του.

Στη συναυλία του 50 Cent βρέθηκε και η Mary J. Blige, μία από τις κορυφαίες Αμερικανίδες τραγουδίστριες της hip-hop soul μουσικής.

Ενδεικτικά στα 29 χρόνια της επαγγελματικής πορείας της έχει κερδίσει οκτώ πλατινένιους δίσκους, εννέα Grammy, τέσσερα Μουσικά Αμερικάνικα Βραβεία και δέκα Μουσικά Βραβεία Billboard, ενώ έχει προταθεί για δύο Όσκαρ και για τρεις Χρυσές Σφαίρες για τις ικανότητές της στην υποκριτική. Την έχουν συγκρίνει με σπουδαίες καλλιτέχνιδες όπως η Aretha Franklin και η Chaka Khan.

Η 52χρονη αυτήν την περίοδο βρίσκεται για διακοπές στην Μύκονο και δεν έχασε την ευκαιρία να πάει στο SantAnna στην Παράγκα για να παρακολουθήσει τον 50 Cent, ο οποίος κατά την διάρκεια της συναυλίας την αγκάλιασε.