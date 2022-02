Η Mary J. Blige εμφανίσθηκε στα 53α NAACP Image Awards

Τα NAACP Image Awards είναι βραβεία που απονέμονται σε έγχρωμους ανθρώπους για τα καλλιτεχνικά τους επιτεύγματα κατά την προηγούμενη χρονιά, σε κινηματογράφο, τηλεόραση, μουσική και λογοτεχνία.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Απονέμονται από τον οργανισμό NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), ο οποίος είναι ένας οργανισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ΗΠΑ που ιδρύθηκε το 1909 από πολύχρωμους ανθρώπους, δύο μαύρους και δύο λευκούς, τους W. E. B. Du Bois, Mary White Ovington, Moorfield Storey και Ida B. Wells.

Η 53η απονομή των βραβείων έγινε εχθές στο Pasadena Convention Center. Ειδικά βραβεία απενεμήθησαν στον Πρίγκηπα Χάρρυ και την Δούκισσα Μέγκαν καθώς και στον ηθοποιό Samuel L. Jackson. Το βραβείο “Ψυχαγωγός της Χρονιάς” το κέρδισε η Jennifer Hudson.

Το βραβείο “Κινηματογραφικής Ταινίας” πήγε στο φιλμ “The Harder They Fall”. Το βραβείο σκηνοθεσίας κέρδισε ο Shaka King για την ταινία “Judas and the Black Messiah”. Καλύτερος ηθοποιός ανακηρύχθηκε ο Will Smith για την ερμηνεία του στην ταινία “King Richard” και καλύτερη ηθοποιός η Jennifer Hudson που έπαιξε τον ρόλο της Aretha Franklin στην ταινία “Respect”.

Live εμφάνιση έκανε η Mary J. Blige, η οποία τραγούδησε δύο κομμάτια, το “Good Morning Gorgeous” που έδωσε τον γενικό τίτλο στο πρόσφατο, 14ο στη σειρά, άλμπουμ της και το “Love No Limit” που είναι από το 1993.

