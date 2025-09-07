Μορφούλα Ιακωβίδου: «Το επίθετό µου σίγουρα μπορεί να µου άνοιξε κάποιες πόρτες λίγο νωρίτερα, όμως…»

Η Μορφούλα Ιακωβίδου έδωσε συνέντευξη με αφορμή τη συνεργασία της με τον Νίκο Οικονομόπουλο σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη νέα της συνεργασία, στον αδελφό της Πέτρο Ιακωβίδη, στην οικογένειά της, αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Η ίδια περιέγραψε πώς ξεκίνησε η συνεργασία με τον δημοφιλή τραγουδιστή: «Η πρώτη φορά που συνεργάστηκα με τον Νίκο Οικονομόπουλο ήταν το 2022, στο “Vogue” της Θεσσαλονίκης και για εμένα αυτό ήταν κάτι απίστευτο. Είμαι πολύ τυχερή που με εμπιστεύτηκε να είμαι μαζί του. Είναι πραγματικά τιμή και χαρά μου να βρίσκομαι στο πλευρό ενός τόσο σπουδαίου καλλιτέχνη».

Για την εμπειρία να βρίσκεται δίπλα του στη σκηνή, η Ιακωβίδου είπε: «Ο Νίκος είναι για εμένα ένα μεγάλο “σχολείο”. Μαθαίνω συνεχώς παρατηρώντας τον, τόσο επαγγελματικά όσο και καλλιτεχνικά. Πέρα όμως από τον Οικονομόπουλο-καλλιτέχνη, τα χρόνια αυτά με έφεραν πιο κοντά και στον Νίκο-άνθρωπο. Τον θαυμάζω για την αφοσίωση και την αυθεντικότητά του και νιώθω τυχερή που πορεύομαι καλλιτεχνικά δίπλα του».

Η τραγουδίστρια μίλησε και για τη μουσική της πορεία, τονίζοντας ότι προέρχεται από οικογένεια με έντονη καλλιτεχνική παράδοση. «Οι γονείς μου αγαπούσαν πολύ το τραγούδι και φρόντισαν από μικρά παιδιά να μας φέρουν, εμένα και τον αδελφό μου, κοντά σε αυτόν τον κόσμο. Όσο για το επίθετό μου, μπορεί να μου άνοιξε κάποιες πόρτες λίγο νωρίτερα, όμως θεωρώ πως σε αυτόν τον χώρο –όπως και σε κάθε χώρο– μόνο η προσωπική δουλειά, η συνέπεια και η αγάπη γι’ αυτό που κάνεις μπορούν πραγματικά να σε κρατήσουν και να σε εξελίξουν».

Σε ερώτηση για τους θαυμαστές της, απάντησε: «Μέχρι στιγμής δεν έχω βιώσει κάτι ακραίο με θαυμαστές. Ευτυχώς, ο κόσμος μού φέρεται πάντα με αγάπη και σεβασμό».

Τέλος, αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή, η Ιακωβίδου δήλωσε: «Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά. Είμαι ήρεμη και χαρούμενη».