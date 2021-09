Met Gala 2021: Ποια διάσημη χρειάστηκε 6 βοηθούς για το φόρεμά της

Πολλές οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στα Met Gala 2021, αλλά μία διάσημη ξεχώρισε επειδή είχε όχι έναν αλλά 6 βοηθούς, για να τη βοηθούν με το φόρεμά της.

Πρόκειται για την Ολυμπιονίκη Simone Biles, η οποία έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του Met Gala. Συνεπώς η πρώτη εμφάνιση έπρεπε να είναι πρωτότυπη και αξιομνημόνευτη.

Η ασημένια ουρά του φορέματος που επέλεξε η αθλήτρια ήταν τεράστια και έπρεπε να την κουβαλούν έξι άνδρες στα σκαλιά του Metropolitan Museum στη Νέα Υόρκη.

Το φόρεμα είχε την υπογραφή AREA x Athleta και αποτελείται από ένα μαύρο κορμάκι με λεπτομέρειες αστεριών, ενώ η εντυπωσιακή ουρά ζυγίζει 40 κιλά.

Το σχέδιο για το Met Gala 2021 είχε ως σκοπό να συλλάβει “τη στιγμή που η απόδοση, η δύναμη και η ομορφιά συναντώνται”.

Το Met Gala προσελκύει τις πιο προβεβλημένες προσωπικότητες από τον κόσμο του θεάματος, της τέχνης και των επιχειρήσεων κάθε χρόνο.

Η βραδιά μόδας ήταν η πρώτη μεγάλη εκδήλωση μετά τους Ολυμπιακούς του Τόκιο για τη νεαρή αθλήτρια.

Η 24χρονη πήρε ένα χάλκινο και ένα ασημένιο μετάλλιο, παρά τα προβλήματα με τα “twisties”, που την ανάγκασαν να αποσυρθεί από αρκετά αγωνίσματα.

Met Gala 2021: Οι 10 εμφανίσεις που έκοψαν την ανάσα – Από την JLO στην Kendall Jenner

Η χθεσινή βραδιά του Met Gala 2021 είχε άκρως εντυπωσιακές εμφανίσεις με την Kendall Jenner, την Kim Kardashian, τη JLO και μια σειρά διάσημων ηθοποιών και τραγουδιστών να ξεχωρίζουν.

Δεκάδες φωτογράφοι είχαν παραταχθεί στα σκαλιά της εισόδου του μουσείου για να απαθανατίσουν τη μεγαλύτερη προσέλευση διάσημων που συναντά κανείς σε εκδήλωση. Τα ρούχα που επέλεξαν οι celebrities ήταν εντυπωσιακά, ευφάνταστα και εκκεντρικά.

Εμείς ξεχωρίσαμε τις 10 πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2021

1.Kim Kardashian

2.Kendall Jenner

3.Jennifer Lopez

4.Lil Nas X

5.Iman

6.Megan Fox

7.Serena Williams

8.Emily Ratajkowski

9.Zoe Kravitz

10.Kit Harington και Rose Leslie

Το ζευγάρι του Game of Thrones επέλεξε ένα κοστούμι του οίκου Saint Laurent και ένα εντυπωσιακό φόρεμα του οίκου Oscar de la Renta.

Το Ινστιτούτο Κοστουμιών θα φιλοξενήσει την πρώτη του διμερή έκθεση, με θέμα την αμερικανική μόδα, το 2021 και το 2022. Το πρώτο μέρος, “In America: A Lexicon of Fashion”, θα “ανοίξει” στο Κέντρο Κοστουμιών η Anna Wintour στις 18 Σεπτεμβρίου 2021 , και θα παραμείνει μέχρι το επόμενο μέρος «In America: An Anthology of Fashion», ανοίξει στις 5 Μαΐου 2022.

Πηγή φωτογραφιών: Vogue