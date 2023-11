Μέγκαν Φοξ: Αποκάλυψε πως έβγαινε με «πολύ διάσημους» ανθρώπους που ήταν «τρομακτικοί» πίσω από κλειστές πόρτες

Η Μέγκαν Φοξ ήταν ειλικρινής για την «φρικιαστική» εμπειρία με κάποιες ερωτικές σχέσεις της στο παρελθόν. Η ηθοποιός των “Transformers”, η οποία είναι αρραβωνιασμένη με τον Machine Gun Kelly, μίλησε για τις “καταχρηστικές σχέσεις” της με “πολύ διάσημους” ανθρώπους κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο “Good Morning America” ​​την Τρίτη (7/11).

«Σε όλη μου τη ζωή, υπήρξα τουλάχιστον σε μία σχέση σωματικής κακοποίησης και σε αρκετές με ψυχολογική κακοποίηση, πολύ καταχρηστικές σχέσεις», περιέγραψε η γοητευτική ηθοποιός.

«Έχω συνδεθεί δημόσια μόνο με λίγους ανθρώπους. Αλλά μοιράστηκα ενέργεια με άνδρες που ήταν τρομακτικοί άνθρωποι και επίσης πολύ διάσημοι, πολύ διάσημοι. Αλλά κανείς δεν ξέρει ότι είχα εμπλακεί με αυτούς τους ανθρώπους».

Αν και η Μέγκαν Φοξ δεν κατονόμασε τους άνδρες στους οποίους αναφερόταν, στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον Brian Austin Green και είχε ρομαντική σχέση με τους ηθοποιούς Shia LeBeouf και David Gallagher.

Η 37χρονη ηθοποιός φαινομενικά άφησε να εννοηθεί η κακοποίησή της στη νέα της ποιητική συλλογή , “Pretty Boys Are Poisonous”, που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα. Η Φοξ, ωστόσο, είπε ότι τα ποιήματα δεν πρέπει να θεωρηθούν ως απομνημονεύματα ή ως βιώματα.

Η σταρ του «Jennifer’s Body» αφιέρωσε αρκετά από τα ποιήματά της στον αρραβωνιαστικό της, ο οποίος όπως είπε την ώθησε να εκδώσει το βιβλίο.

H ηθοποιός δίνει στους θαυμαστές μια γεύση από τις πιο ιδιωτικές, σκοτεινές σκέψεις της, αποκαλώντας τον εαυτό της «απελπιστικά ρομαντική ανοιχτή πληγή ανθρώπου» και «λύτρα για την ψυχή».

«Αυτά τα ποιήματα γράφτηκαν σε μια προσπάθεια να αφαιρέσουν την ασθένεια που είχε ριζώσει μέσα μου εξαιτίας της σιωπής μου. Έχω περάσει όλη μου τη ζωή κρατώντας τα μυστικά των ανδρών, το σώμα μου πονάει από το να σηκώσω το βάρος των αμαρτιών τους», εξήγησε σε δήλωσή της η σταρ του «Jennifer’s Body».

«Η ελευθερία μου ζει σε αυτές τις σελίδες και ελπίζω ότι τα λόγια μου μπορούν να εμπνεύσουν άλλους να πάρουν πίσω την ευτυχία και την ταυτότητά τους χρησιμοποιώντας τη φωνή τους για να φωτίσουν ό,τι έχει θαφτεί, αλλά δεν έχει ξεχαστεί, στο σκοτάδι».

Η Μέγκαν Φοξ γράφει για την αποβολή, τον ερωτικό εθισμό, τη δυσπιστία και πολλά άλλα στο “Pretty Boys Are Poisonous”

Η Φοξ – η οποία άρχισε να βγαίνει με τον ποπ σταρ τον Μάιο του 2020 – γράφει για έναν «32χρονο ναρκισσιστή» και μια «αληθινή αγάπη, δίδυμη φλόγα», που φαινομενικά είναι αναφορές στον 33χρονο Kelly. Μίλησε ακόμη και για τη θλίψη που είχε από μια αποβολή σε ποιήματα με τίτλους «Εγώ» και «ΙΙ».

«Υπάρχει υπερηχογράφημα δίπλα στο κρεβάτι σου, 10 εβδομάδες και 1 ημέρα… πιστεύεις ότι αν μπορούσε, θα είχε αφήσει ένα σημείωμα αυτοκτονίας;» αυτή έγραψε.

«Αλλά τώρα πρέπει να πω αντίο. Κλείνω τα μάτια μου και φαντάζομαι να σε κρατάω σφιχτά στο στήθος μου καθώς σε ξεσκίζουν από τα μέσα μου», συνέχισε η σταρ του «Teenage Mutant Ninja Turtles». «Θα πληρώσω οποιοδήποτε τίμημα, πείτε μου παρακαλώ, ποιο είναι η λύτρωση για την ψυχή της;»

Η Fox και ο MGK – που αρραβωνιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2022 – δεν έχουν ούτε επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τις φήμες για αποβολή.

Ωστόσο, ο δημιουργός της επιτυχίας κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που ονομάζεται “Twin Flame” τον Μάρτιο του 2022, το οποίο χαρακτηρίζεται από έναν καρδιακό παλμό καθώς τραγουδά τα “I’ll see my in my dreams” και “Now I have to free you.”

Η Μέγκαν Φοξ έχει αποκτήσει τρία παιδιά – τον Noah, τον Bodhi και το Journey – με τον πρώην σύζυγό της Green, 50 ετών. Το δίδυμο παντρεύτηκε το 2010, αλλά αποχώρησε το 2019.

«Είσαι ένας εθισμός που καμία ποσότητα προσευχών δεν θα θεραπεύσει ποτέ», αναφέρει σε ένα ποίημα, με τίτλο «Ένα όμορφο αγόρι είναι ένα θανατηφόρο ναρκωτικό», φαινομενικά μια κλήση στη λεζάντα «Πονεμένα όμορφο αγόρι» που χρησιμοποίησε η Φοξ για να δηλώσει την αγάπη της για τον MGK μέσω Instagram τον Αύγουστο του 2020. «Με σκοτώνεις, αλλά η καρδιά μου δεν θα σε παρατήσει».