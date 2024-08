Μάθιου Πέρι: «Άλλες δύο φορές είχε βρεθεί αναίσθητος λίγες μέρες πριν πεθάνει» ομολογεί ο βοηθός του

Νέες λεπτομέρειες αναφορικά με τον θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι βλέπουν το φως τη δημοσιότητας. Ο προσωπικός βοηθός του Πέρι, Kenneth Iwamasa, φέρεται να έχει αποκαλύψει στην κατάθεσή του ότι κατά την εβδομάδα πριν τον θάνατο του ηθοποιού τον είχε βρει στο σπίτι του αναίσθητο, τουλάχιστον άλλες δύο φορές.

Υπενθυμίζεται ότι ο προσωπικός βοηθός του Πέρι έχει συλληφθεί για την χορήγηση της μοιραίας δόσης με κεταμίνη στον ηθοποιό την ημέρα που έγινε το μοιραίο.

Matthew Perry’s former personal assistant Kenneth Iwamasa admitted he found the “Friends” actor “unconscious” numerous times in the weeks leading up to his death. https://t.co/iEeCFwNxLO

Την ημέρα που ο Μάθιου Πέρι έχασε τη ζωή του από την υπερβολική δόση της κεταμίνης, ο βοηθός του όπως έχει ομολογήσει του είχε κάνει δύο ενέσεις, μια το πρωί και άλλη μια αργά το βράδυ. Παρ’ όλα αυτά, ο ηθοποιός του ζήτησε περίπου 40 λεπτά αργότερα να του ετοιμάσει το τζακούζι και του κάνει «άλλη μια δυνατή ένεση», που ήταν και η τελευταία του. Αφού του χορήγησε την δόση, ο Iwamasa είπε στους αστυνομικούς ότι έφυγε για κάποιες εξωτερικές δουλειές και όταν επέστρεψε, μετά από αρκετές ώρες, βρήκε τον Πέρι αναίσθητο στο τζακούζι.

Kenneth Iwamasa the personal assistant of more than 25 YEARS…

📌Kenneth Iwamasa WAS IN #MatthewPerry WILL..

📌LIVED with MATTHEW PERRY….

📌called police immediately

📌He has been arrested

📌Administered FATAL DOSE

Was he TRYING to CASH IN on the WILL MONEY? pic.twitter.com/s35gblnl3s

— Madeleine Case Tweets🌐 (@McCannCaseTweet) August 15, 2024