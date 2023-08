Μάργκοτ Ρόμπι: Η «Barbie» συνεχίζει τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά

Είναι αδιαμφισβήτητα το πρόσωπο των ημερών. Η Μάργκοτ Ρόμπι πρωταγωνιστεί στην ταινία Barbie που έχει σαρώσει τις κινηματογραφικές αίθουσες και έχει κερδίσει 1 δισ. δολάρια.

Ωστόσο η 33χρονη ηθοποιός επέλεξε να κάνει ήσυχες διακοπές στην χώρα μας παρέα με τον παραγωγό σύζυγό της, Τομ Ακερλέι. Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε αρχικά σε εστιατόριο στην Φολέγανδρο.

Τώρα βρίσκεται στην Σίφνο και απολαμβάνει τον ήλιο και την θάλασσα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μάλιστα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η εφημερίδα Daily Mail φαίνεται η Μάργκοτ Ρόμπι σε ρομαντικές στιγμές με τον σύζυγο της κατά τη διάρκεια του μπάνιο τους σε μία από τις παραλίες του νησιού.

Απλά ντυμένη, με καπέλο και γυαλιά η ηθοποιός περνάει απαρατήρητη καθώς δεν έχει μαζί της συνοδεία σωματοφυλάκων για την ασφάλεια της. Στις φωτογραφίες φαίνεται ότι δεν επέλεξε κάποιο γιοτ ή σκάφος για να μεταβεί στην Σίφνο αλλά το πλοίο της γραμμής.

Σε κάποια στιγμή φαίνεται να κουβαλάει η ίδια τις δύο βαλίτσες της στο πλοίο ανάμεσα στους άλλους επιβάτες. Όταν έφτασε στο νησί την βοήθησε ο σύζυγός της να την μεταφέρει μέχρι το κατάλυμα τους.

