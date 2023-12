Μαράια Κάρεϊ: Το «All I Want For Christmas Is You» κούρασε και τα παιδιά της

Ένα από τα πιο επιτυχημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια είναι αναμφίβολα το “All I Want For Christmas Is You” της Μαράια Κάρεϊ. Με το που ξεκινήσουν οι γιορτές των Χριστουγέννων το συγκεκριμένο τραγούδι παίζει ασταμάτητα.

Και ενώ μπορεί κάποιοι να το αγαπούν, άλλοι το έχουν ακούσει τόσες φορές που πλέον τρέμουν και στην σκέψη του. Μιας και έχει αρχίσει λοιπόν πάλι η συζήτηση γύρω από το αν το συγκεκριμένο τραγούδι έχει αρχίσει να κουράζει, η Μαράια Κάρεϊ θέλησε να τρολάρει τον εαυτό της μέσα από ένα βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Συγκεκριμένα στο βίντεο βλέπουμε τα παιδιά της να της ζητούν να σταματήσει να το τραγουδάει, καθώς όπως λέει κάνουν το ίδιο κάθε φορά. Η Κάρεϊ απτόητη προσπαθεί να τα μεταπείσει και ξεκινάει να τραγουδάει, ενώ τα παιδιά της φεύγουν από το πλάνο.

Το τραγούδι δημιουργήθηκε από την Μαράια Κάρεϊ και τον Γουόλτερ Αφανασίεφ. Ηχογραφήθηκε τον Αύγουστο του 1994 και κυκλοφόρησε την 1η Νοεμβρίου του 1994. Το “All I Want For Christmas Is You” έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία, με την Κάρεϊ να “στέφεται” “Βασίλισσα των Χριστουγέννων”.