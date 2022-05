Maneskin: Η επιστροφή στη σκηνή της Eurovision για ένα live “φωτιά”

Οι νικητές της Eurovision, Måneskin επιστρέφουν αύριο στη σκηνή του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού με ένα live “φωτιά”.

Σήμερα, οι παγκόσμιοι rock superstars Måneskin δημοσίευσαν το νέο τους single “SUPERMODEL”, το οποίο είναι διαθέσιμο από την Panik Records/Sony Music. Το έγραψαν στο Los Angeles και την παραγωγή την έχει κάνει ο σπουδαίος Max Martin (The Weeknd, Coldplay, Lady Gaga) και η ομάδα του – Ακούστε το εδώ. Η κυκλοφορία του ‘Supermodel’ έρχεται αμέσως μετά από την ανακοίνωση ότι το “Beggin’” ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams πριν λίγες μέρες.

Με τον καλιφορνέζικο ήχο του και τα μοντέρνα rock grooves, το “Supermodel”, είναι ένα υπέροχο νέο τραγούδι από ένα όνομα που συνεχίζει να χαράζει τη δική του εκπληκτική πορεία στο Rock’n’Roll. Οι Måneskin σκέφτηκαν την ιδέα για το “Supermodel”, αφού είδαν χαρακτήρες ανθρώπων που συνάντησαν στο L.A. κατά τη διάρκεια της περιόδου που πέρασαν εκεί.

Η μπάντα δήλωσε «Γράψαμε το ‘Supermodel’ έχοντας μείνει κάποιους μήνες στο L.A. Κατά διαστήματα ήμασταν έκπληκτοι, αλλά μας κίνησε το ενδιαφέρον να ανακαλύψουμε πως οι άνθρωποι νοιάζονταν τόσο πολύ για την ιδέα της ‘διασημότητας’ και της προβολής τους, έχοντας εμμονή με την εμφάνιση και τις σχέσεις τους».

Και πρόσθεσαν: «Αρχίσαμε να φανταζόμαστε έναν αινιγματικό Supermodel χαρακτήρα. Είναι πολύ cool, χαρούμενη και κοινωνική, αλλά στη πραγματικότητα είναι προβληματισμένη, κρύβοντας τη θλίψη και τον εθισμό. Κατά κάποιον τρόπο την αγαπάς γιατί ξέρει να περνάει καλά, αλλά θέλεις και να την αποφύγεις γιατί μπορεί να σε βάλει σε μπελάδες”.

Οι Måneskin θα πραγματοποιήσουν την πρώτη live εμφάνιση του single, στο τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, αύριο Σάββατο 14 Μαΐου, γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο ένα χρόνο μετά την νίκη τους, η οποία τους βοήθησε να φτάσουν στο #1 στα παγκόσμια charts.

Η μπάντα επίσης θα ξεκινήσει την παγκόσμια περιοδεία τους “LOUD KIDS TOUR” στις 31 Οκτωβρίου με ένα sold out show στο Seattle και θα κάνουν και άλλα sold out shows σε πόλεις όπως Νέα Υόρκη, San Francisco, Atlanta και Ουάσιγκτον, όπως επίσης πρόσθεσαν μια ακόμα μέρα στο Los Angeles πριν επιστρέψουν στην Ευρώπη, όπου και εκεί οι συναυλίες τους είναι sold out. Μέσα στο 2023, το group θα παίξει σε σημαντικά venues όπως το O2 Arena στο Λονδίνο, την Accor Arena στο Παρίσι και την Mercedes Benz Arena στο Βερολίνο. Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια, επισκεφθείτε την σελίδα: https://www.vivoconcerti.com/

Με έναν ήχο που είναι ταυτόχρονα κλασικός και απόλυτα μοντέρνος, οι Måneskin επαναφέρουν το Rock’n’Roll στη κορυφή των διεθνών charts, συνδυάζοντας το τέλεια με τα σύγχρονα γούστα. Έχοντας δουλέψει πια με ονόματα όπως Iggy Pop, The Rolling Stones, Mark Ronson και άλλους, οι Victoria (bass guitar), Damiano (vocals), Thomas (guitar) και Ethan (drums), ξεκίνησαν τη καριέρα τους στους δρόμους της Ρώμης το 2015 και μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, κατέκτησαν τον κόσμο έχοντας γίνει πλέον ένα απο τα δημοφιλέστερα rock groups της γενιάς τους. Αυτή τη στιγμή το συγκρότημα έχει πάνω από 5 δισεκατομμύρια streams σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Με το ολοκαίνουργιο single τους “Supermodel”, οι Måneskin συνεχίζουν να επιβεβαιώνονται ως μια απο τις πιο συναρπαστικές rock μπάντες της εποχής μας.