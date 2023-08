Μάικλ Τζάκσον: Πιθανή αγωγή εναντίον των εταιρειών του από τους άνδρες που ισχυρίζονται ότι τους κακοποιούσε σεξουαλικά

Δικαστές σε αμερικανικό δικαστήριο αποφάνθηκαν σύμφωνα με το BBC πως δύο άνδρες που ισχυρίζονται ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά ως παιδιά από τον Μάικλ Τζάκσον ενδέχεται να προβούν σε αγωγή εναντίον των εταιρειών του τραγουδιστή.

Ο Wade Robson και ο James Safechuck, οι οποίοι βρίσκονται στην τέταρτη δεκαετία της ζωής τους, ισχυρίζονται ότι ο Τζάκσον τους κακοποιούσε για χρόνια ενώ ήταν αγόρια. Τώρα μπορούν να προχωρήσουν σε αγωγές, που είχαν μπλοκαριστεί στο παρελθόν, κατά των εταιρειών του τραγουδιστή. Οι δύο άνδρες λένε ότι αυτές οι εταιρείες είχαν την ευθύνη να τους προστατεύσουν.

Οι δικηγόροι του Τζάκσον, ο οποίος πέθανε το 2009, υποστηρίζουν ότι είναι αθώος. Οι Robson και Safechuck ισχυρίζονται ότι κακοποιήθηκαν από τον Τζάκσον στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ενώ έμεναν στο ράντσο στη Neverland. Οι κατηγορίες τους αποτυπώθηκαν στο ντοκιμαντέρ του 2019 “Leaving Neverland”, το οποίο η οικογένεια του Τζάκσον περιέγραψε ως «δημόσιο λιντσάρισμα».

Το 2020, ένας δικαστής του Λος Άντζελες έκρινε ότι ο Safechuck δεν μπορούσε να μηνύσει τις επιχειρήσεις του Τζάκσον, λέγοντας ότι οι εταιρείες δεν είχαν καθήκον να τον φροντίσουν. Ένα χρόνο αργότερα, ο ίδιος δικαστής αποφάνθηκε κατά του Robson για παρόμοιους λόγους.

Michael Jackson lawsuits alleging sex abuse can be revived, US appeals court says https://t.co/BMMSI5bzA7

— BBC News (World) (@BBCWorld) August 19, 2023