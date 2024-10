Λίαμ Πέιν: Η δισκογραφική τον απέλυσε λίγες μέρες πριν από τον θάνατό του – «Λύγισε» η Ρίτα Όρα

Ο Λίαμ Πέιν υπέστη ένα τεράστιο πλήγμα λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, καθώς όπως αποκαλύπτει η Dailymail, η δισκογραφική του εταιρεία, Universal Music, τον απέλυσε.

Αρχικά υπέγραψε στη Sony ως μέλος των One Direction, αλλά ο Λίαμ σύναψε συμφωνία με την Capitol Records, μια δισκογραφική ιδιοκτησία της Universal, τον Ιούλιο του 2016 όταν ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του σε ηλικία μόλις 22 ετών. Λέγεται ότι ο Λίαμ Πέιν ήταν «ενθουσιασμένος» όταν υπέγραψε σε κάτι που θεωρήθηκε ότι ήταν μια πολύ προσοδοφόρα συμφωνία.

Η δισκογραφική είναι θυγατρική της Universal, αλλά στον πρόσφατο ανασχηματισμό της εταιρείας μπήκε κάτω από την κύρια ετικέτα. Σήμερα το απόγευμα, το Universal Music Group δημοσίευσε μια εικόνα του Liam Payne στο Instagram λέγοντας ότι ήταν «συντετριμμένοι» για τον θάνατό του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Universal Music Group (@universalmusicgroup)

Ο Πέιν, ηλικίας 31 ετών, έπεσε από τον τρίτο όροφο ενός ξενοδοχείου στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, Μπουένος Άιρες, το απόγευμα της Τετάρτης, προτού οι γιατροί επιβεβαιώσουν τον θάνατό του.

Το post του Universal Music Group έγραφε: «Είμαστε συντετριμμένοι από τον τραγικό θάνατο του Liam Payne. Η κληρονομιά του θα συνεχιστεί μέσω της μουσικής του και των αμέτρητων θαυμαστών που ενέπνευσε και που τον λάτρεψαν. Στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του Λίαμ».

Μια πηγή είπε: «Η προέλαση του Λίαμ ήταν τεράστια και δεν την ανέκτησε. Από όλα τα αγόρια των One Direction, ο Λίαμ βρισκόταν σε λάθος δρόμο μουσικά». Είναι κατανοητό ότι η κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του τέθηκε σε αναμονή προτού η Universal διακόψει τη συνεργασία τους.

Εν τω μεταξύ, μπορεί επίσης να αποκαλυφθεί ότι ο μάνατζερ του τραγουδιστή παραιτήθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, γεγονός που τον άφησε χωρίς καμία υπεύθυνο για τις δημόσιες σχέσεις.

Η παραίτηση ήρθε καθώς η πρώην αρραβωνιαστικιά του Λίαμ Μάγια Χένρι ξεκίνησε νομικές διαδικασίες εναντίον του τραγουδιστή αφού τον κατηγόρησε ότι επικοινωνούσε επανειλημμένα μαζί της. Μια πηγή είπε: «Είναι σαν να καταρρέει όλη η μουσική καριέρα του Λίαμ Πέιν που είχε χτίσει από τότε που πήγε σόλο πριν από οκτώ χρόνια, είχαν απομείνει πολύ λίγα για αυτόν. Πρέπει να τον κατέστρεψε εντελώς».

«Λύγισε» η Ρίτα Όρα σε συναυλία της μετά τον θάνατο του Λίαμ Πέιν

Η Όρα δημοσίευσε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον Πέιν αφού ερμήνευσε το τραγούδι τους στη σκηνή στην Ιαπωνία λίγες ώρες μετά τον θάνατό του.

Δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει τα δάκρυά της ενώ βρισκόταν στη σκηνή, καθώς ερμήνευσε το For You σε μια συναυλία μόλις 12 ώρες μετά την είδηση ​​του θανάτου του σταρ των One Direction.

Η 33χρονη εθεάθη κάποια στιγμή να κρατά το κεφάλι της στα χέρια της καθώς γύρισε μακριά από το πλήθος και κοίταξε προς τον ουρανό προτού πει «Δεν μπορώ καν να το τραγουδήσω αυτή τη στιγμή».