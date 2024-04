Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ, δεν σταματά να προκαλεί τα σχόλια της κοινής γνώμης αλλά και των Media για τις προκλητικές και σχεδόν γυμνές δημόσιες εμφανίσεις της. Αυτή την φορά η Μπιάνκα Σενσόρι σε έξοδό της την Κυριακή στο Λος Άντζελες το τερμάτισε και επέλεξε ένα πλήρως διαφανές φόρεμα από λάτεξ το οποίο δεν άφηνε τίποτα στη φαντασία. Άλλωστε τί να κρύψει αφού ούτε καν εσώρουχα δεν φορούσε, για τα μάτια του κόσμου.

Το μοναδικό αξεσουάρ που φόρεσε η σύζυγος του ράπερ ήταν ένα ζευγάρι κόκκινες κάλτσες μέχρι το γόνατο και ένα ζευγάρι ροζ πέδιλα.

Άραγε είναι δική της επιλογή ή όπως ακούγεται ο χειριστικός Κάνιε Γουέστ την επιδεικνύει ως τρόπαιο;

Kaye west and Bianca censori has done it again 😂🔥 pic.twitter.com/A7rU2UJZ2W

